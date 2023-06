Le foto di Zaffagnini restano in Romagna

di Elide Giordani

Si specchia l’animo della nostra terra nell’ampio fondo fotografico che Giovanni Zaffagnini ha composto con passione etnografica tra gli anni ’70 e ’90. "Per questo nessuno deve portarcelo via" è stato il refrain di un’ampia campagna di sensibilizzazione che ha avuto in questi giorni il suo apogeo: il corpus che racconta il come eravamo della Romagna rurale è approdato in Malatestiana. Un approdo voluto dalla Regione Emilia-Romagna, che vi ha investito 170 mila euro, e che, come tiene ad evidenziare l’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, ha bruciato sul tempo una ricca offerta statunitense a cui faceva gola la nostra storia per immagini. "Avevo promesso ma mi sono dovuto rimangiare la parola" dice pudico e rammaricato, ma intimamente soddisfatto, l’autore delle fotografie che, come tanti altri che hanno perorato la causa, non avrebbe voluto che le sensazionali immagini in bianco e nero delle nostre radici, spoglie di qualunque compiaciuto estetismo come si attende da un corpus documentaristico, volassero oltre oceano. "Il Covid aveva bloccato i tempi dell’accordo con gli Stati Uniti - aggiunge Giovanni Zaffagnini - il resto è stato inevitabile". Per tenere a casa il fondo fotografico delle tradizioni folkloristiche e delle indagini musico-etno-antropologiche della Romagna si erano mossi in tanti, non ultimo Giuseppe Bellosi, direttore della biblioteca di Fusignano, paese in cui vive Giovanni Zaffagnini (che è anche il padre di Fabio Zaffagnini, fondator di Rokin’ 1000), che in quel lungo lavoro di ricerca e raccolta è stato direttamente coinvolto. Ed è proprio la sua partecipazione ad aver dato al corpus una caratterizzazione singolare: è composto da immagini (quelle di Zaffagnini) e voci, quelle raccolte da Bellosi, studioso della letteratura e dei dialetti romagnoli. L’uno brandiva la macchina fotografica, l’altro il registratore. "Le due anime della raccolta - promette l’assessore alla Cultura del comune di Cesena - non andranno disgiunte, verranno valorizzate insieme. Non semplicemente mettendole in mostra ma organizzandole perché possano esser strumenti di ricerca e di approfondimento". L’archivio Zaffagnini, come evidenzia Umberta Cristofori, responsabile del catalogo collettivo digitale della regione, è diviso per temi: il folklore, la famiglia, i campi, le feste, i guaritori, la cucina ed altro. In tutto quasi 12 mila negativi, oltre 2 mila digitalizzazioni, circa 2 mila stampe. "Li ho suddivisi per comodità di consultazione - dice Zaffagnini -, del resto io non mi considero un artista. Abbiamo battuto la Romagna da Imola al Montefeltro raccogliendo la saggezza e le esperienze di vita di gente cosiddetta comune, capace di riflessioni da fare invidia alle menti più celebrate". "Non ho fatto volutamente foto eleganti - commenta il fotografo -, l’intento non era quello di indurre la nostalgia ma di non dimenticare la storia". Il fondo Zaffagnini integra l’attenzione che da tempo la Malatestiana riserva alla fotografia ma è anche l’occasione per l’assessore regionale di sottolineare il buon rapporto che intercorre tra Cesena e la Regione, soprattutto in ambito culturale. "E’ anche - evidenzia Felicori - un contributo alla rinascita dopo l’alluvione, in una Romagna che non ha bisogno soltanto di ricostruire gli argini ma le sue radici culturali". E cita la banca dati regionale che comprende 5 milioni di immagini a disposizione della ricerca. "Un impegno, quello degli archivi - dice Felicori - che è una nostra priorità politica".