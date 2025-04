Le fotografie di Corzani in una mostra in Indonesia

Vola alto Valerio Corzani. Il globetrotter, giornalista, conduttore radiofonico (Radio Rai3), musicista, fotografo, di San Piero in Bagno, vola alto, per l’ennesima volta, solcando i cieli di mezzo mondo, e vola alto altresì per il successo conquistato con le sue apprezzate fotografie d’autore. Immagini realizzate dai suoi clic creativi, andate a fare bella mostra in più rassegne internazionali, oltre che nelle pagine del pregevole volume ’Geometria dell’incanto-50 Frammenti di bellezza italiana’ (Treccani, 2021).

"Quando, in pieno Covid, Francesco Ziosi mi ha chiesto di allestire una mostra fotografica online per il suo Istituto di Cultura, all’epoca Monaco di Baviera – ricorda Corzani – pensavo che sarebbe stata una bella occasione per raccogliere le mie foto seguendo un filo rosso particolare, ma pensavo anche che sarebbe finito tutto lì. E invece quelle immagini hanno letteralmente preso vita, si sono lanciate in un nomadismo irrefrenabile, che le ha portate dapprima in Ungheria, poi tra le pagine di un libro d’Arte della Treccani, poi di nuovo in Svizzera, a Cuba, due volte in Cile, in Francia, in Romagna e ora hanno puntato l’Oriente".

"In particolare – aggiunge Corzani – questa volta l’Indonesia. Ovvero Giacarta, con la mia mostra dal 15 aprile al 16 maggio 2025. Un sentito grazie all’Istituto Italiano di Cultura Jakarta e alla direttrice Maria Battaglia. Nella mia missione a Giacarta, oltre alla mostra, ci sono anche un paio di workshop. Il primo organizzato dalla Faculty of Creative Industries, Telkom University di Bandung, il secondo con la Komunitas Fotografi Analog. Parleremo di luce, visioni, suoni, connessioni poetiche".

Gilberto Mosconi