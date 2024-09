Le giornate del Patrimonio. Va in scena la cultura

Per le Giornate europee del Patrimonio si va alla scoperta dei luoghi dell’arte e della cultura di Cesena. L’appuntamento è per oggi e domani e il tema dell’European Heritage Days è ‘Patrimonio in cammino’. Nel dettaglio, oggi e domani in Biblioteca Malatestiana si terranno visite notturne gratuite alla scoperta dell’Aula del Nuti. È necessario prenotarsi allo 0547 610892 oppure scrivere a prenotazioni@comune.cesena.fc.it. Per l’occasione tornano ad aprirsi le porte della Casa Museo Renato Serra (viale Giosuè Carducci, 29) con visite guidate a cura degli studenti dell’Istituto Tecnico Economico ‘Renato Serra’ alla scoperta dell’illustre cesenate e della sua casa. Sono previste letture di Lorenzo Pieri e brani musicali del quartetto di sax del Conservatorio Maderna. Eventi in programma anche al Museo dell’Ecologia (piazza Pietro Zangheri, 6) tra miti e leggende: un itinerario inedito all’insegna di racconti e credenze appartenenti a diverse culture e riguardanti gli animali ospitati. Necessaria la prenotazione allo 0547 356445. Riflettori accesi sin dal primo pomeriggio di oggi alla Rocca Malatestiana al costo di 1 euro.

Se si parla di luoghi incantevoli non si può non menzionare Villa Silvia Carducci (via Lizzano, 1241) con il suo parco illuminato. Oggi e domani sarà possibile partecipare alla visita notturna al meraviglioso giardino parlante, accompagnati dai racconti di personaggi storici come la Contessa Silvia e il poeta Giosuè Carducci. Aperture anche per le Galleria del Ridotto, dove è allestita “Le Maestà” mostra di pittura di Isabella Guidi, e la Galleria Pescheria dove è possibile visitare “Ater”, mostra fotografica di Nicole Marchi e Andrea Valzania.