Le giornate gridelliane

Nell’ambito del Meeting autunnale delle Sergio Gridelli 2025, compianto sindaco di Savignano dal 1994 al 2004, lunedì 20 ottobre due iniziative dedicate al tema ’Oltre il clic: consapevolezza e sicurezza nella cittadinanza’. Una giornata per conoscere, riflettere e comprendere come usare il digitale senza farsi usare.

Alla mattina dalle 8.30 alle 13, il formatore Mauro Ozenda incontrerà circa 200 studenti dell’istituto Marie Curie per un intervento dal titolo ’Cyberlife: la vita oltre il like. Come usare il digitale senza farsi usare’ e li guiderà in un percorso di educazione alla cittadinanza digitale, affrontando temi come sicurezza online, privacy, fake news e cyberbullismo.

Alle 21 nella sala Allende andrà in scena lo spettacolo teatrale ’Il Pulsante. Intelligenza artificiale, web e social’, scritto da Luca Botturi e interpretato da Andrea Maria Carabelli. La partecipazione è gratuita e gli studenti del Marie Curie presenti riceveranno crediti formativi.

Ha detto Cesare Gridelli, fratello di Sergio e presidente dell’associazione Sergio Gridelli: "Va sottolineato il ruolo fondamentale dell’Amministrazione per il sostegno all’iniziativa, e dell’istituto Marie Curie, per il coordinamento e il coinvolgimento di docenti e studenti".