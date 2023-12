Le grandi fughe del Mago Houdini sul palco del teatro Turroni

Uno spettacolo dedicato ai bambini dai 4 anni in su andrà in scena oggi pomeriggio a Sogliano al Teatro Turroni. Alle 16 la compagnia del Mulino di Amleto Teatro porterà sul palco Le grandi fughe del Mago Houdini, uno spettacolo con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni per la regia di Beppe Chirico. Lo spettatore verrà portato nel gioco di un movimentato alternarsi di gags, numeri di escapologia ed aneddoti sulla straordinaria vita di Harry Houdini, il più grande mago di tutti i tempi. Come lui fu in grado di ingannare la morte con sfide al limite del possibile, così il protagonista verrà sottoposto a prove sempre più ardue. Saranno ripercorse le maggiori evasioni del famigerato mago, dalle manette alle catene, passando per la tristemente nota camicia di forza, portando tutto il pubblico, dai più piccoli ai più grandi, a fare letteralmente il tifo per il nostro nuovo escapologo. Ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni: 370.3685093; spettatore@sillaba.org.