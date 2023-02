Le grandi sfide nel caffè col sindaco

di Giacomo Mascellani

Il turismo, i grandi progetti e lo smaltimento dei rifiuti, sono stati gli argomenti principali di cui si è parlato nell’incontro di Confesercenti Ravenna-Cesena per l’iniziativa ’A colazione con il sindaco’. Al locale ’L’Infame’ il sindaco Matteo Gozzoli ha incontrato il direttore comprensoriale di Confesercenti Graziano Gozi, la presidentessa di Confesercenti Cesenatico-Gatteo Mare, Lorena Della Motta, il ristoratore Daniele Zani, il commerciante Fabio Giunchi e Barbara Pesaresi direttrice della sede di Cesenatico. Si è parlato delle mareggiate degli ultimi mesi che hanno messo a dura prova il nostro litorale. Gozzoli ha detto che le dune non sono più sufficienti e ci vogliono progetti e soluzioni di difesa. Sugli interventi programmati, Confesercenti apprezza la ristrutturazione radicale del lungomare di Ponente che finirà fra due anni ed opere quali il nuovo ponte di viale Roma e il ponte di via Ferrara.

Sui balneari si naviga ancora a vista, in quanto non si hanno certezze perchè ancora mancano le decisioni del Governo. I commercianti hanno poi chiesto a Gozzoli come ha risposto la città al nuovo Piano urbanistico, perchè a quanto risulta sino ad ora non sono molte le richieste presentate per gli interventi di ristrutturazione, accorpamenti e trasformazioni. La presidentessa Della Motta ha poi affrontato la questione dei dehor, perchè sul porto canale e sul lungomare, molti ristoranti e locali chiedono di poter avere spazi esterni anche d’inverno.

Sulle occupazioni del suolo pubblico ed il loro utilizzo Confesercenti ha chiesto un incontro per affrontare la questione del porto canale. Sul turismo c’è soddisfazione per il boom di presenze, tuttavia ci sono preoccupazioni per gli aumenti delle materie prime e delle bollette che riducono molto l’utile d’impresa. Note solo dolenti per il commercio, specie per i piccoli negozi, che soffrono in maniera irreversibile la concorrenza della grande distribuzione e delle vendite on line: "Faccio la commerciante da una vita - ha detto la Della Motta -, e le nuove generazioni difficilmente faranno il nostro lavoro, perchè la crisi è troppo profonda." Sulla tassa sui rifiuti il sindaco ha dichiarato che per un altro anno ci sarà la raccolta differenziata e questo consentirà al Comune ed ai privati di prepararsi alla tariffa puntuale cha sarà adotta in futuro.