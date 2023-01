Le immagini del furto al parco giochi finiscono sui social: scatta la caccia al ladro

Mentre c’è sempre più attenzione attorno ai furti ed ai tentati furti, in riviera emergono situazioni al limite del paradosso. Innanzitutto è certo che vi sono due tipologie di malviventi, perchè chi svaligia casseforti e mette a segno colpi per un valore di diverse migliaia di euro tra denaro contante e gioielli, come accaduto tra Natale e capodanno, non ha nulla a che fare con i balordi ed i ladri da quattro soldi che spesso fanno più danni che altro, rompendo i finestrini delle auto o gli infissi delle abitazioni, spesso senza riuscire nemmeno ad entrare. Fortunatamente ci sono molti ladri che vengono messi in fuga, è il caso di quello che in un’abitazione in centro ha trovato il cane dei padroni e quello che l’altra sera ha tentato di scardinare la porta di una casa nella zona di Ponente e soltanto all’ultimo si è accorto che all’interno c’era la padrona di casa che dalla finestra gli diceva di andarsene.

Oggi sono in molti ad avere un sistema di telecamere e l’episodio più eclatante è il ladro filmato domenica scorsa mentre in pieno giorno (erano circa le 15), si è introdotto al Cesenatico Camping Village e con il volto scoperto è stato visto da parecchie persone e filmato dai proprietari del parco. Le immagini sono andate anche sui social e così ieri un cittadino ha contattato il titolare del villaggio per dirgli che si trovava in un negozio e aveva davanti a se quello che, a suo dire, sarebbe stato il ladro ripreso dalle telecamere. Il titolare si è detto disponibile ad assumerlo perchè ha bisogno di personale, però prima deve fare un giro dai carabinieri che seguono il caso.

g.m.