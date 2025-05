Le immagini dell’alluvione a Savignano

A due anni dall’alluvione che ha colpito duramente la Romagna nel maggio 2023, il Comune di Savignano sul Rubicone e la fototeca comunale "Marco Pesaresi" propongono una riflessione ex post su quegli eventi il cui ricordo è ancora vivido nell’immaginario di chi lo ha vissuto e anche di chi lo ha osservato attraverso la moltitudine narrativa di quei giorni. E’ nata così la mostra fotografica "Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un’alluvione: Romagna, 2023", fotografie di Andrea Bernabini, Silvia Camporesi, Benedetta Ristori, Filippo Venturi, Giovanni Zaffagnini, Marco Zanella.

La mostra, allestita nella fototeca "Marco Pesaresi", in corso Vendemini 57, sarà inaugurata oggi alle 18 alla presenza del sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, della responsabile del settore Cultura del Comune di Savignano sul Rubicone Maria Grazia Baraghini e dei curatori Jessica Andreucci, Massimiliano Ottaviani e Giuseppe Pazzaglia. Il progetto raccoglie le opere di sei fotografi, individuati fra quelli che risiedono nei territori alluvionati e che hanno vissuto l’esperienza in prima persona, per conservare la memoria visiva di quegli eventi e mettere a disposizione del territorio un corpus di immagini. L’esposizione si compone delle sezioni "Il segno dell’acqua" di Andrea Bernabini, dieci fotografie, cinque dittici; "Fragile sublime" di Silvia Camporesi, cinque fotografie; "Interconnessioni" di Benedetta Ristori, sette fotografie; "Floods in Emilia-Romagna 2023" di Filippo Venturi, dieci fotografie; "I libri e il fango nella Romagna allagata" Giovanni Zaffagnini, quattordici fotografie; "Argini" Marco Zanella, sei fotografie. Ben 79 persone di diversa età, provenienza, fotografi, fotoamatori, volontari hanno condiviso oltre 1.000 immagini del loro vissuto quotidiano e di documentazione dei giorni dell’alluvione del 2023, in un racconto che da privato diventa collettivo. Una selezione di fotografie raccolte sarà esposta in mostra insieme alle fotografie acquisite dei fotografi professionisti.

La mostra "Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un’alluvione: Romagna 2023" sarà visibile da venerdì 16 maggio a domenica 28 settembre, rientrando a pieno titolo anche nel programma di Si Fest 2025. Nel corso dell’apertura saranno organizzate visite guidate alla mostra e all’archivio fotografico con iniziative rivolte anche alle scuole del territorio.

