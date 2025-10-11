Le immagini inedite della guerra

Osservare il passaggio della Seconda guerra mondiale a Savignano sul Rubicone tramite i video, alcuni anche inediti, girati dai cineoperatori alleati, durante la Liberazione. Martedì 14 ottobre, il Comune di Savignano sul Rubicone ricorderà l’81esimo anniversario della Liberazione proponendo ai cittadini una tappa della rassegna di proiezioni ’Italian Victory 1944-45’, ’La battaglia dei fiumi: dal Marecchia al Savio’, filmati provenienti da fonti civili e militari reperiti dall’associazione Senio River, grazie ad una fitta rete di collaborazioni con ricercatori, musei e archivi in Italia e all’estero. La proiezione sarà curata da Marco Dalmonte e Candido Parrucci, dell’associazione Senio-River 1944-45 con inizio alle 20.45, nella Sala Allende.

In concomitanza con la ricorrenza, la fototeca Marco Pesaresi ospiterà ’Eighth Army: crossing of the river Rubicon. Ottobre 1944, Savignano nelle immagini dell’Imperial War Museum’, mostra di fotografia a cura di Giuseppe Pazzaglia. Verranno esposte una selezione di stampe di un fondo di 56 stampe originali, formato 21,6x17 cm, bianco e nero su carta lucida. Sul retro delle fotografie sono riportati i codici di identificazione delle immagini e diverse note scritte a mano. Con la mostra ’Eighth Army: Crossing of the River Rubicone’, la fototeca Marco Pesaresi in questa occasione mostrerà anche un breve filmato girato dal sergente Jessiman, poco più di un minuto, che riprende il paese di Savignano sul Rubicone nei giorni successivi alla sua liberazione.

Le conseguenze della guerra furono terrificanti. Ovunque distruzione, desolazione, rabbia, morte. Così si presentava Savignano all’alba del 14 ottobre 1944. I terribili bombardamenti dell’ultima guerra avevano messo a durissima prova la città e tutto il territorio comunale. Dal 21 settembre all’11 ottobre, con altri interventi sporadici fino alla mattina del 14, una pioggia incessante di granate, che arrivavano dal cielo, da terra e dal mare, aveva creato morte e distrutto oltre il 90 percento dei fabbricati pubblici e privati. Una città quasi rasa al suolo.

"Un’altra Cassino" dissero le truppe inglesi entrando a Savignano. E infatti il 20 febbraio 1946 il Ministero dei Lavori Pubblici incluse Savignano nell’elenco dei comuni italiani con una percentuale di distruzione superiore al 75 percento, avendo realmente superato il 90%. La mostra sarà visibile da giovedì 16 a sabato 22 novembre giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13. Ingresso gratuito. Gli eventi si svolgono in collaborazione con Anpi, sezione Rubicone, e rientrano nel progetto Savignano 900, che propone itinerari di testimonianza e arte attraverso i luoghi della memoria, della Resistenza, della guerra, della Liberazione di Savignano sul Rubicone, www.savignano900.it. Info.: biblioteca di Palazzo Vendemini, tel. 0541 944017, mail cultura@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it.

