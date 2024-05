Le imprese e la politica. Cna: "Confronto continuo con gli amministratori"

E’ uno show ormai rodato – ma che continua ad attrarre pubblico – quello del dibattito pubblico tra i candidati alla carica di sindaco di Cesena. Davanti a 140 imprenditori e imprenditori, lunedì sera alla Fiera di Cesena, si sono confrontati così Enzo Lattuca (sindaco uscente e candidato del centrosinistra), marco casali (centrodestra) e Marco Giangrandi (civico). I temi economici e le problematiche delle aziende sono stati ovviamente al centro del dibattito, che ha consentito così al pubblico di conoscere idee e soluzioni prospettate dai candidati.

Politiche sovracomunali, tassazione locale, sostegno alle imprese, semplificazione amministrativa e lotta all’abusivismo sono stati i temi oggetto di approfondimento politico.

Il confronto, preceduto dall’analisi settoriale del presidente Cna Cesena Val Savio Federico Giovannetti, è stato acceso, non sono mancati vivaci accenni polemici. "Le Amministrazioni comunali rappresentano un interlocutore di primaria importanza per l’Associazione. D’altro canto Cna, in quanto portavoce dei desiderata delle imprese associate, si conferma come controparte qualificata con la quale instaurare un rapporto privilegiato e protetto rispetto al singolo cittadino" questa la premessa da cui parte Giovannetti nell’analizzare l’incontro di ieri con i candidati.

Da questi presupposti, si comprende perché un dialogo con il futuro sindaco di Cesena, nel quale approfondire le rispettive posizioni circa tematiche economiche, sia considerato da Cna elemento indispensabile per qualificare l’azione di rappresentanza dell’Associazione.

"Chiarire le singole posizioni, valutare le priorità e impegnarsi per l’ottenimento dei risultati – prosegue Giovannetti – è un percorso che Cna vuole condividere con tutte le forze politiche. Per questi motivi, gli incontri come quelli organizzati ieri sera, sono di vitale importanza per le imprese e continueranno a caratterizzare il nostro impegno sul territorio" .

Al termine della serata, il direttore provinciale Cna Franco Napolitano ha colto l’occasione per ricordare come l’impegno dell’Associazione sarà sempre forte e costante nel garantire un confronto continuo con chi sarà posto al vertice dell’Amministrazione comunale ma anche con le forze di opposizione, confermando il ruolo di facilitatore politico che Cna ha sempre svolto nell’interesse delle imprese associate.