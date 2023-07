Le imprese per gli alluvionati "Romagna Solidale in campo, già donati 200mila euro"

di Andrea Alessandrini

Duecentomila euro per gli alluvionati donati dalle imprese territoriali aderenti a Romagna Solidale che, dopo la calamità, rinserrano le fila e stanno crescendo sulla scia di una rinnovato senso di responsabilità sociale. Sono infatti salite a 54 le imprese che aderiscono al sodalizio sorto nel 2010 nel cesenate, presieduto da Arturo Alberti, il pediatra cesenate fondatore di Avsi, che collaborano a progetti di sostegno locale ai dipendenti, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti, ma anche e soprattutto a situazioni di bisogno e povertà. Nel 2023 il fronte d’impegno precipuo è la prossimità agli alluvionati.

Ieri mattina è entrata a far parte dellafamiglia di Romagna Solidale anche ‘Cittadini dell’ordine Spa’, il primo istituto di vigilanza privata fondato in Italia ed in Europa con sede amministrativa a Cesena in via dell’Arrigoni, che opera in sei regioni nei servizi per la sicurezza, logistica satellitare ed efficientamento energetico. Cittadini dell’Ordine ha donato diecimila euro per gli alluvionati. "Siamo lieti - ha sottolineato l’ad Carlotta Giovannini - di poter dare il nostro contributo a questa fondazione e la nostra donazione è il primo segno concreto di impegno".

"Romagna Solidale nel 2023 è impegnata precipuamente per l’emergenza alluvionati – rimarca il presidente Arturo Alberti, – ai quali finora abbiamo devoluto duecentomila euro. Un lavoro che ci assorbe: ci raccordiamo con le altre Fondazioni Orogel e Cassa di Risparmio e con i volontari di parrocchie, enti di beneficenza come la San Vincenzo. Consegniamo alle famiglie colpite buoni spesa per l’acquisto di elettrodomestici e generi di varia necessità e stiamo intervenendo a favore anche alle istituzioni che hanno subito danni come l’istituto don Baronio, la Croce Rossa, il centro per anziani Fracassi, Abbiamo il supporto anche di realtà distributive come Arca e Famila che praticano sconti del 40%".

"La nostra vicinanza – mette in luce Alberti – si traduce, attraverso i volontari impegnati del Banco di Solidarietà, in un rapporto di cura umana verso le persone assistite. Nell’ultimo anno si sono registrati nuovi ingressi di imprese, non esiste un tetto per le donazioni. Nel frattempo non si arresta l’attività ordinaria impellente, a sostegno di disabili, giovani e realtà bisognose in paesi africani".