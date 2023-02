Crescita decisa delle imprese straniere attive, superiore sia all’incremento regionale sia a quello nazionale, in provincia di Forlì-Cesena, secondo quanto rilevato dai dati Infocamere-Movimprese a fine anno 2022. Le imprese straniere, con l’eccezione del commercio, aumentano in tutti i principali settori economici: costruzioni, alloggio e ristorazione, manifatturiero, trasporti, servizi alle imprese e alle persone.

In un contesto in cui prevalgono nettamente le imprese individuali (82,4% del totale), si rileva una forte crescita delle società di capitale. Al 31 dicembre 2022 in provincia di Forlì-Cesena si contano 4.098 imprese straniere attive, che costituiscono l’11,2% del totale delle imprese attive (13,7% in Emilia-Romagna e 11,2% in Italia). Nel confronto con il 31 dicembre 2021 si riscontra un aumento delle imprese straniere del 6,6%, superiore all’incremento sia regionale (+2,5%) sia nazionale (+0,6%). La variazione annua del secondo semestre 2022-2021 risulta essere la maggiore tra le variazioni tendenziali negli ultimi dieci anni. I principali settori economici risultano le costruzioni (39,1% delle imprese straniere), il Commercio (24,1%), l’Industria Manifatturiera (10,0%), l’Alloggio e ristorazione (7,7%),