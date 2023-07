Le imprese ultracentenarie C’è il ’Tacchificio Zanzani’

Nella sede della Camera di commercio della Romagna a Rimini si è tenuto un evento di presentazione e di premiazione di sette imprese ultracentenarie, delle province di Forlì-Cesena e Rimini, che sono state iscritte nel Registro nazionale delle imprese storiche, edizione 2022. Salgono, così a 26 le imprese delle nostre province iscritte nel registro, che possono fregiarsi del marchio ‘Impresa storica d’Italia’.

Il presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, insieme al segretario generale, Roberto Albonetti, al vice presidente Fabrizio Vagnini e al componente di giunta Gaetano Callà hanno consegnato a ciascuna impresa una targa con l’attestato di iscrizione, e una vetrofania. "Abbiamo voluto attribuire il giusto riconoscimento a queste imprese che da oltre un secolo - e c’è anche chi da oltre sei secoli - portano avanti i valori del nostro sistema imprenditoriale. Imprese che nelle vicissitudini della storia hanno resistito e hanno saputo innovarsi e adeguare la loro attività ai tempi, creando occupazione e crescita nei nostri territori. Costanza e intraprendenza sono caratteristiche dei nostri imprenditori e imprenditrici, il motore dello sviluppo delle nostre province, che meritano il nostro riconoscimento e il nostro sostegno – ha commentato il presidente camerale Carlo Battistini –. Alcune imprese, tra le premiate, hanno subito i danni provocati dall’alluvione, come Camera di commercio attiveremo a breve iniziative per sostenerle nella ripartenza".

Delle sette imprese neo iscritte, quattro sono riminesi e tre sono della provincia di Forlì-Cesena: Albergo Ristorante Acquacheta Valtancoli (dal 1822) di San Benedetto in Alpe, E G & L Parrucchieri (dal 1882) di Civitella di Romagna e Tacchificio Zanzani srl (dal 1914) di Savignano sul Rubicone. Nonostante il nome il “Tacchificio Zanzani” produce componenti per la calzatura femminile della fascia alta di mercato; quindi non solo tacchi ma anche piantine, zoccoli, zeppe, puntali, accessori, fondi, ecc. Il mercato, sempre più esigente, richiede infatti calzature di una qualità altissima e pertanto i suoi componenti fabbricati dalla Zanzani vengono valutati pezzo per pezzo prima di uscire dallo stabilimento.