Le inconsuete mostre di Claudia Meraviglia

Claudia Farnedi in arte "Claudia Meraviglia", ancora una volta dimostra attenzione alle tematiche al femminile e usa la propria arte come strumento di comunicazione, utilizzando spazi non consueti per mostre ed esposizioni, ma di grande afflusso come i supermercati. In occasione del marzo delle Donne è impegnata in 4 luoghi differenti: al Mercato Coperto, con pannelli grafici che rappresentano le donne di varie etnie, per sottolineare le diversità, i diritti e la discriminazione di genere; al Centro Montefiore con pannelli che raffigurano i personaggi femminili che hanno fatto la storia dello sport, dall’antica Grecia ai giorni nostri. Al Lungo Savio con raffigurazioni di personalità della storia nei vari settori: cultura, medicina, letteratura, chimica, per esaltare i talenti femminili che hanno fatto la differenza in Italia e non solo. A Rimini (nella sede della Provincia) con la mostra "Strappi & Drappi", un percorso di immagini creative dedicate all’interezza della donna violata e alla sua rinascita, senza dimenticarne nessun aspetto: la sua femminilità, la sua maternità, le relazioni sociali, il suo passato e il suo futuro. Per dare risalto ad una dignità femminile.