Le infermiere del Bufalini festeggiano il 40° del diploma professionale

Nel lontano giugno 1984 la giovane tutor didattica Clara Pagliarani accompagnò 17 giovani tirocinanti a conseguire il diploma alla scuola per infermieri professionali dell’ospedale Bufalini. Un diploma molto importante, tant’è che mercoledì 5 giugno 2024 hanno voluto celebrarlo con una grande festa al Ristorante sul lago di Marco e Barbara in via Cannucceto a Cesenatico. Alla reunion, organizzata da Sabrina Guidi, hanno partecipato con grande entusiasmo 12 dei 17 allievi, oltre alla tutor. Coinvolgenti gli aneddoti dei vecchi tempi, gli ultimi aggiornamenti di vita e la visione, con un pizzico di dì nostalgia, delle foto d’epoca, che hanno riconsegnato a queste infermiere, ormai prossime alla pensione, un po’ di giovinezza e tanta vitalità. Non sono mancati i momenti di commozione, rivolti a Gioconda del Vecchio, che purtroppo se n’è andata qualche mese fa. La serata è stata talmente divertente che entro fine anno ne sarà organizzata un’altra!

Questi i nomi delle infermiere partecipanti alla Reunion assieme alla tutor: Cristina Amaducci, Patrizia Amaduzzi, Rosanna Balzani, Nicoletta Bazzocchi, Cinzia Borghetti, Roberta Casadei, Roberta Farabegoli, Sabrina Guidi, Monica Mercuriali, Roberta Pesaresi, Marinella Pievani e Lucia Zoffoli.