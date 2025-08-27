Le lezione della burrasca: "Gli alberi a rischio vanno sostituiti. Non ripianteremo pini domestici"

La riviera si interroga sul futuro dei pini. Dopo la tempesta di sabato notte che ha causato ingenti danni a Milano Marittima e in alcune zone del Riminese, il pino marittimo è l’albero che ha i riflettori puntati addosso. Del resto la caratteristica di questa specie, che è indigena, cioè appartiene da sempre al nostro territorio, è quella di avere un apparato radicale che si sviluppa ad una profondità molto bassa, con le radici che naturalmente tendono ad affiorare, tant’è che causano seri danni all’asfalto delle strade, alle coperture dei marciapiedi, alle fogne ed ai sottoservizi. Le radici superficiali rendono i pini più deboli alle raffiche di vento, rispetto a piante che hanno le radici sviluppate in profondità, come lecci, tigli, platani, pioppi, ippocastani ed altri alberi diffusi in riviera. Tuttavia nel secolo scorso è l’uomo ad aver costruito e cementificato attorno ai pini, perché questi alberi c’erano già da parecchi secoli. Gli eventi estremi come quello accaduto sabato alle 4 di notte, tenuto conto dei cambiamenti climatici che sono una realtà, portano però a riflettere sulla fragilità e la pericolosità dei pini in certe zone urbanizzate. Sinora ci sono stati ingenti danni, ma sulla sicurezza non si possono avere esitazioni, bisogna garantirla. A Cesenatico i pini fanno parte del paesaggio e anche delle cartoline della città. Basti pensare alle milioni di foto scattate sul lungomare Carducci, in viale Roma e altre zone. Negli ultimi tempi a Cesenatico sono caduti molti pini e altri sono pericolanti. La statistica dice chiaramente che quelli con il tronco sviluppato in obliquo sono più pericolosi, mentre quelli con il tronco dritto resistono di più. Il sindaco Matteo Gozzoli interviene così: "Avevamo già in programma un piano di abbattimento di numerose piante classificate a rischio, che andremo a rimuovere prevedendone le sostituzioni. Non ripiantiamo pini domestici per i problemi che stanno dando non solo in caso di vento forte, ma anche per i danni che gli apparati radicali creano a strade e marciapiedi. Molti pini hanno ormai un secolo di vita, sono un elemento che caratterizza il nostro panorama nelle zone a mare, ma non possiamo non tenere conto delle loro fragilità. Stiamo studiando insieme ai tecnici piantumazioni alternative, ma la scelta la facciamo in base alla zona ed al contesto, quindi non c’è soltanto una sola specie che sostituisca di colpo tutti i pini. Promuoviamo un percorso graduale di sostituzione, accompagnato da un costante monitoraggio dei pini presenti".

A Gatteo il primo cittadino Roberto Pari è su una linea analoga: "Noi ci siamo già attivati per risolvere il problema, con la rimozione e la sostituzione di eventuali esemplari di pino pericolanti. In concomitanza con i lavori di completamento dello sdoppiamento del sistema fognario, in ottobre dovremo abbattere alcuni esemplari di pino, che saranno sostituiti con degli alberi diversi, nei lotti di lavorazione dove interverranno i tecnici e le maestranze di Hera". A San Mauro Pascoli il sindaco Moris Guidi è favorevole a sostituire i pini soltanto nei casi di pericolo: "Dobbiamo ragionare a mente fredda, pensando alla sicurezza e all’incolumità pubblica; continueremo a fare dei monitoraggi sui pini, ne abbiamo abbattuti alcuni di recente perché non davano garanzie di stabilità. Nel dubbio li abbattiamo e dove ci sono interventi di riqualificazione dei marciapiedi, non piantiamo dei pini ma altri alberi; non vogliamo abbatterli tutti, ma solo quelli pericolanti". In sostanza anche nella costa di Forlì-Cesena saranno sostituiti i pini con altri alberi, ma soltanto quelli pericolanti o obbligati ad essere demoliti per eseguire dei lavori.

Giacomo Mascellani