Le ’Libere residenze’ adesso sono una realtà

Inaugurare un bene confiscato è una vittoria della società civile, una vittoria del noi, un evento straordinario per poter urlare "che si può fare". Con queste parole il presidente di Libera Forlì-Cesena, Franco Ronconi, ieri è intervenuto in occasione dell’inaugurazione dei 18 nuovi alloggi popolari costruiti sull’ex colonia Prealpi di Cesenatico che nel 2001 fu confiscata dallo Stato ad un’organizzazione vicina alla Banda della Magliana. L’edificio si chiama ’Libere Residenze’ e Ronconi ha sottolineato che "memoria e impegno sono per Libera un obiettivo permanente, per ricordare le vittime innocenti di mafia e divulgare il senso civico e l’importanza del ’noi’. Festeggiamo e inauguriamo Libere Residenze a coronamento di un percorso condiviso fra Comune, Acer, regione Emilia-Romagna e Libera". ’Libere Residenze’ ospiterà anche la nuova sede di Libera di Cesenatico che è intitolata a Marcella di Levrano, una donna orribilmente massacrata dai mafiosi. Marisa Fiorani, madre di Marcella, ha partecipato all’inaugurazione assieme al sindaco Matteo Gozzoli, al prefetto Rinaldo Argentieri, al referente regionale Manuel Masini di Libera, lo stesso Franco Ronconi, Marisa Zani di Libera Cesenatico, l’assessore regionale alle politiche abitative Giovanni Paglia, la consigliera regionale Francesca Lucchi, la presidente dell’Unione Rubicone e Mare Tania Bocchini, assessori e consiglieri comunali. Era presente anche una delegazione della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia locale oltre ai rappresentati di Acer, Avviso Pubblico e i tecnici comunali. "Oggi Cesenatico può essere felice ed è una giornata storica per tutti noi – ha detto Gozzoli –, ci tengo a ringraziare la regione Emilia-Romagna, tutti i tecnici comunali, Acer e Libera che ci sono stati accanto ogni giorno in questo percorso. Questo risultato è straordinario da ogni punto di vista, è una risposta alla tensione abitativa, una riqualificazione della zona, un cammino di legalità e condivisione".

L’assessore regionale Paglia è orgoglioso: "Abbiamo inaugurato un edificio che è simbolo di riscatto e giustizia, uno spazio un tempo nelle mani della criminalità organizzata, dove saranno accolte famiglie e persone che gli ridaranno una nuova dignità e ne scriveranno una nuova storia. Come assessorato alle politiche abitative, siamo fermamente impegnati in un’edilizia pubblica che sia accessibile, sostenibile e inclusiva, questo impegno, insieme ai rapporti con le associazioni, e alla volontà di riconsegnare alla cittadinanza gli spazi che le appartengono, ha portato ad un grande risultato". L’investimento per costruire i 18 alloggi e il parcheggio è stato di 3,9 milioni di euro.

