Le luci del centro storico . Cambiano le luminarie, videomapping bocciato

Brilla già il Natale, nell’attesa. A due mesi dal suo arrivo entra nel vivo la macchina progettuale organizzativa degli eventi in centro storico a corredo dello shopping natalizio, coordinata dall’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari. Il centro illuminato e arricchito di eventi è anche una vetrina per l’amministrazione comunale, visto l’afflusso di visitatori nel cuore della città, oltre che per il commercio di prossimità che attende quest periodi dell’anno per dare una sterzata ai fatturati.

La notizia più interessante, per il momento, è che quest’anno l’atmosfera delle feste arriverà prima del solito: le luminarie, infatti, si accenderanno sabato 29 novembre, anticipando di diversi giorni l’Immacolata e segnando un cambio di passo rispetto alle ultime edizioni.

"Vogliamo che Cesena entri nel clima natalizio già da fine novembre inizio dicembre – spiega l’assessore Lorenzo Plumari –. Dopo alcuni anni in cui l’accensione delle luci avveniva a ridosso dell’8 dicembre, abbiamo deciso di tornare a un periodo più lungo di festeggiamenti, offrendo ai cittadini e ai visitatori una decina di giorni in più di atmosfera natalizia. Avremo inoltre nuove luminarie a cui si lega una sorpresa di rilievo".

Non è escluso, come è già avvenuto l’anno scorso, che l’accensione delle luminaria anticipata sarà accompagnata anche da un prolungamento oltre l’Epifania. – aggiunge Plumari – è quello di mantenere viva la città anche nei giorni successivi al 6 gennaio, così da sostenere il commercio locale e prolungare l’attrattiva del centro storico".

Le novità non riguardano soltanto le date, ma anche le novità estetiche e organizzative.

Quest’anno cambieranno anche le luminarie: il Comune punterà su un progetto di rinnovamento e di più ampio coinvolgimento delle vie e delle attività commerciali. Sarà un Natale diffuso, che abbraccerà non solo le strade principali ma anche probabilmente quelle più decentrate del centro storico, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria. Il Comune nel team ’In Cesena’ coopera alla governance del centro storico con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato.

Sul fronte degli eventi multimediali, è chiusa la questione del videomapping, che in passato aveva animato gli edifici di piazza del Popolo e lo scorso anno la facciata del teatro Bonci. Ai cesenati piace, a Forlì da anni detta legge, ma ha costi rilevanti e il Comune ha di Cesena ha scelto di destinare le risorse altrove.

Il videomapping è un elemento spettacolare che non sarebbe dispiaciuto mantenere, ma sarebbe stato non conciliabile con le risorse disponibili e il nuovo assetto del programma natalizio. A questo proposito sono attese alcune novità allettanti sulla quali il Comune mantiene per ora il riserbo per non sciogliere l’effetto sorpresa.

Confermata invece, salvo imprevisti, la pista di pattinaggio accanto al teatro. La pista di piazza della Libertà è ormai un punto di riferimento per famiglie e ragazzi, e rientra pienamente nel progetto di animazione invernale. Il Comune sta inoltre lavorando per potenziare le attività di animazione e intrattenimento, in modo da rendere il centro sempre più attrattivo.

Nei tavoli di confronto con le associazioni di categoria, il Comune ha raccolto un forte impulso verso l’ampliamento del programma. Le realtà economiche della città hanno chiesto di rafforzare le iniziative e di estendere le luminarie. C’è voglia di luce e movimento.