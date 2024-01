Le manovre del centrosinistra. Pd bloccato, il M5S non dà segnali. Il Pri vuole fare la lista con Azione

Mentre sta per arrivare la fumata bianca del centrodestra con il candidato per le comunali dell’8 e 9 giugno – sarà con ogni probabilità Marco Casali di Fratelli d’Italia – Enzo Lattuca è candidato sindaco annunciato per il centrosinistra dal luglio scorso, quando sciolse le riserve di rito e annunciò che si sarebbe ricandidato per completare l’opera dopo una legislatura per fuori da ogni possibile immaginazione, con covid, Pnrr e alluvione.

Ai quattro alleati di giunta che tali rimarranno anche nella coalizione 2024-2029 – nel caso di centrosinistra vincitore (Pd in cui è entrato Articolo 1, Pr, Popolari per Cesena e Cesena 2024) : si è aggiunta Azione che non ha ancora una rappresentanza cittadina ragin per cui l’annuncio dell’alleanza è provenuto dal coordinatore regionale onorevole Marco Lombardo.

Fondamenta, +Europa, Psi e Sinistra Verdi hanno incontrato Lattuca sottoponendogli un programma molto articolato, specie in chiave ambientalista, e attendono dal sindaco ricandidato rassicurazioni sulla possibilità che venga concretizzato. "È la nostra condizione per allearci - osserva Luca Capacci di Fondamenta –. Siamo in attesa di riscontri da parte del sindaco. In ogni modo il nostro gruppo alle amministrative ci sarà".

Il partito repubblicano, fuori dal consiglio comunale da troppo tempo, ambisce alla riconquista del seggio e mira a costituire nuna lista con Azione e + Europa, con maggior peso elettorale. Resta il grande gelo tra M5S cesenate e il Pd, nonostante i coordinatori regionali abbiano intimato al capogruppo Claudio Capponcini di non assumere posizioni personali rispetto alla linea del movimento che è aprire il dialogo con i dem in vista di un eventuale alleanza.

Al centro c’è fermento: Cesena Siamo Noi può candidare sindaco Mario Picone, in subordine Marco Giangrandi ed è disposto a prendere in considerazione alleanze. Italia Viva è alla finestra e Luigi Di Placido sarebbe visto come elemento coagulatore di un polo centrista, che anche il partito repubblicano vorrebbe provare a intercettare per portare in dote a Lattuca.

Andrea Alessandrini