"Le meditazioni su musica e arte come catarsi"

di Cristina Gennari

Da Bach a Saint-Exupéry, dalla musica alla letteratura, passando per il teatro. L’arte come ’farmaco’ emozionale al centro del primo appuntamento di ’Scalpiti’, la nuova rassegna di Villa Torlonia. Stasera alle 21 il regista Gabriele Vacis porta a San Mauro Pascoli una delle meditazioni del ciclo ’pratiche teatrali per la cura della persona’ del Teatro Stabile di Torino. Una lezione sulle 32 variazioni composte da Bach nel 1741 per Goldberg.

Vacis, cosa intende per meditazione?

"È un termine che unisce varie sfumature: incontro, lezione, racconto. La partenza sono le Variazioni Goldberg di Bach e, nello specifico, l’esecuzione del pianista Glenn Gould. Ma sarà un viaggio ampio, fino a Saint-Exupéry. Una sorta di walkabout, il viaggio rituale degli aborigeni australiani sulle vie degli antenati".

In che senso il teatro è un palliativo?

"Il teatro nasce come cura, era un reparto del più grande ospedale dell’antichità a Epiduro. Veniva praticato come forma di catarsi".

Una cura presuppone però una malattia.

"La depressione è il male principale. Oggi poi tendiamo a dare il nome a ogni tipo di malessere e, soprattutto, dobbiamo a tutti i costi stare bene. Un’aspirazione legittima, ma ci sono momenti in cui stiamo male perchè così è la vita. Per questo servono non solo gli psicofarmaci, ma anche forme meditative".

Yoga, pilates, fitness. Non sono mode?

"Gli esercizi spirituali di Loyola sono cinquecenteschi, lo yoga risale al terzo millennio avanti Cristo. Sono pratiche antiche che oggi magari chiamiamo mindfulness e strutturiamo nei modi più incredibili. Ma si tratta di momenti di congiunzione tra corpo e mente da riscoprire".

E le tecnologie?

"Sono comode e affascinanti, ma è pur sempre comunicazione mediata. Per un equilibrio dietetico abbiamo bisogno anche di momenti di comunicazione non mediata, come il teatro. Oggi ci sono strumenti di intrattenimento più efficaci, come Netflix. Anche io lo uso per ridere, divertirmi, piangere o farmi raccontare una bella storia. Dal teatro, invece, voglio un’esperienza, che è qualcosa di più".

Bach, Calvino, Euripide. C’è un filo conduttore che lega le meditazioni?

"La presenza. Con la pandemia abbiamo scoperto che essere presenti agli altri, a sè, al tempo e allo spazio è importante".

I classici sono sempre attuali?

"Ci dicono che quello che accade è già accaduto ad altri prima di noi. Ma i classici non sono attuali, cioè non stanno in un tempo. Sono piuttosto contemporanei, stanno in tutti i tempi e nel tempo distillano contenuti e nuclei di senso".