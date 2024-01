Le mille attività del centro Giulio Cesare a Cesenatico

A Gatteo Mare il centro culturale Auser Giulio Cesare che ha sede in via Firenze 4, organizza fino a maggio 2024, varie iniziative settimanali aperte ai cittadini che spaziano dallo sport ai giochi e le attività per affrontare le lunghe giornate invernali in compagnia.

Il lunedì pilates per tutti dalle 8.45 alle 9.45 e il giovedì dalle 8.40 alle 9.40 e dalle 9.45 alle 10.45 posturale e il venerdì dalle 14.30 alle 15.30 pilates; il martedì dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle 17 ginnastica dolce.

Si passa poi ai tornei di scala 40 il martedì e il giovedì alle 21; il venerdì sera si gioca a tombola.

Il mercoledì invece è una serata completamente dedicata al campionato a squadre Uisp di biliardino con due squadre, una in serie A "Ex Bar Christian" e una in serie B "I gladiatori di Cesare".

Recentemente il consiglio direttivo del Circolo Auser ha fissato le date dei prossimi eventi.

Prima di tutto c’è il festeggiamento del 15° compleanno del centro, in programma per la prossima domenica 25 febbraio.

A seguire gli eventi dedicati alla festa della donna l’8 marzo e la sagra della cantarella i primi due weekend di maggio: il 3, 4 e 5 maggio e il 10, 11 e 12. Info: 0547-87740, email ausergatteomare@gmail.com.