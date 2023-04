’Le mille e una nota’ a Villa Silvia Carducci con Roberto Fabbri

Oggi alle 16 a Villa Silvia Carducci il regista teatrale Roberto Fabbri torna a vestire i panni del Cantastorie in ’Le mille e una nota’: un viaggio a spasso per il parco raccontando, giocando e suonando un particolare carrettino in ogni tappa del percorso esterno. Il ’Monster’ del Museo Musicalia è un organetto a carrettino a doppio funzionamento. Oltre ai racconti il Cantastorie dispenserà anche dolci sorprese e svelerà il significato dei luoghi visitati. Per tutti i gusti ed età, partecipazione (5 euro). Prenotazioni: 329.3903263.