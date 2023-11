Le ‘Miss Nonna’ in passerella su Raiuno

Una nuova soddisfazione professionale per la società sammaurese Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, infatti nel pomeriggio di sabato scorso, le Nonne Miss Lorella Barbuti ed Antonietta Gallo, sono state ospiti della trasmissione ‘Italia Sì’, in onda su RaiUno e condotta da Marco Liorni. ‘Miss Nonna’ concorso dedicato alle nonne di tutte le età, giunto alla sua 20° edizione, la cui Finale Nazionale, si è tenuta lo scorso 15 ottobre a Bellaria Igea Marina, ha visto come vincitrice assoluta Elisa Paladino, 39 anni, manager di Roma.