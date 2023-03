Le mitiche auto inglesi del Chc a Old Time Show

di Paolo Morelli

Le auto e moto d’epoca sono opere d’arte in movimento. Partendo da questo concetto Roberto Tampieri, dirigente del Chc, Collectors Historic Carclub di Cesena, sodalizio con oltre 500 soci, ha organizzato l’originale connubbio tra una ricca selezione di quasi una ventina di vetture storiche inglesi costruite tra gli anni Venti e Ottanta del secolo scorso (Rolls Royce. Lotus, Aston Martin MG, Jaguar, Alvis...) e i falsi d’autore della Bottega dei Falsari di Forlì, gruppo di artisti capace di riprodurre fedelmente piccoli e grandi capolavori, ma tenendo ben ferma la qualifica di falso. Il connubbio tra le opere d’arte inglesi a quattro ruote e quelle installate sui cavalletti ieri ha attirato l’attenzione dei molti visitatori che hanno affollato i padiglioni della Fiera di Forlì per la prima giornata di Old Time Show, mostra scambio di auto e moto d’epoca di rilievo nazionale. Oggi ci sarà la seconda giornata, con apertura dalle 8.30 alle 18.30.

L’auto che ha suscitato maggiore ammirazione nello stand del Chc è la Lotus Eleven Le Mans, auto da corsa costruita nel 1957 con un motore da 1.100 centimetri cubi che faceva della linea filante e della leggerezza le sue caratteristiche più apprezzate. L’imprenditore forlivese Stefano Landi l’ha scovata negli Stati Uniti, l’ha importata in Italia riportandola alle condizioni originali (tranne il roll bar, imposto dalle norme di sicurezza), l’ha iscritta al registro storico dell’Asi (Automotoclub Storico d’Italia) ed è riuscito a immatricolarla per l’uso stradale. A Old Time Show è stata abbinata alla riproduzione del dipinto ‘L’urlo’ del pittore norvegese Edvard Munch. Un abbinamento azzeccato perché la Lotus Eleven Le Mans sicuramente suscitava urla di stupore e incitamento tra il pubblico dei circuiti in cui sfrecciava.

"Siamo molto soddisfatti – ha commentato Roberto Tampieri – perché i nostri associati hanno risposto con entusiasmo alla proposta di organizzare questa mostra sulle ‘mitiche inglesi’ e hanno messo a disposizione vetture di grande pregio. Il pubblico ha apprezzato molto".

Il Chc è un club pieno di iniziative: ogni mese organizza incontri culturali e in amicizia, raduni e gare di regolarità. Gli eventi di maggior prestigio, per i quali negli anni scorsi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, solo la ‘Carovana di primavera’ (28-29-30 aprile), ‘Autogirovagando... nel passato’ (17-18 giugno) e ‘Classic Tour’ (5-6-7-8-9 settembre). Domenica prossima, 19 marzo, ci sarà il ‘Raid Città di Cesena- III Trofeo Alberto Ghini’ che si svolgerà tra Cesena e Longiano con partenza dalla sede del club in via Fossalta 2347 a Pievesestina.