Le modelle ‘Miss Mamma’ in passerella al mare

In riviera le mamme fanno le modelle. Nei giorni scorsi "Mamme in Moda" è andato in scena a Cesenatico, con protagoniste tredici Mamme Miss, vincitrici di fascia del concorso "Miss Mamma Italiana", per uno shooting curato dalla fotografa Gloria Teti, nelle suggestive location di Piazza Spose dei Marinai e del Porto Canale Leonardesco di Cesenatico. Al termine il gruppo di mamme si è ritrovato al ristorante da Urbano sul molo di Ponente, gestito da Ivan Cappelletti. All’evento, hanno partecipato la Lady Chef Albarosa Zoffoli; la Mamma Miss ferrarese Valeria Chiereghin (che insieme al marito Alessandro Bonazza, è vincitrice della fascia "Simpatia", assegnata in occasione del concorso "la Supercoppia Italiana 2024"); le Mamme Miss ravennati Adriana Pino, Antonella Burattoni, Monica Mordini, Carla Ridolfi e Silvia Zinzani; le Mamme Miss forlivesi Caterina Saccone e Paola Dellarole; le Mamme Miss cesenati Serena Pagliarani e Franca Pulvirenti; la Mamma Miss riminese Fatima El Atifi e la Mamma Miss anconetana Yamilet Maria Martinez. "Miss Mamma Italiana" è un concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto quest’anno alla sua 32esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia "Gold" per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia "Evergreen" per le mamme con più di 56 anni.