Le mosse della Futsal Cesena. Prime conferme e partenze

E’ una Futsal Cesena già in fermento tra le prime conferme e alcune partenze anche importanti. Tanto lavoro, quindi, per il direttore generale Paolo Ionetti e per il neo direttore sportivo Massimiliano Castellani. Si cercherà di trattenere, e ci sono buone possibilità, il blocco italiano o italianizzato ossia il pivot Gardelli (capocannoniere del torneo), il portiere Montalti e l’azzurro Pieri. Hanno richieste importanti ma la società è fiduciosa di riuscire nell’intento. Intanto è già stato raggiunto l’accordo per la conferma di Zandoli e dei giovani Nardino e Traversari. Partito il croato Jamicic, tornato in patria per motivi di famiglia, non resterà il giovane brasiliano Nilmar. La società potrebbe optare per due stranieri confermando l’italo brasiliano Butturini e mettendo nel mirino un sostituto di Jamicic, il croato che tornando a dicembre ha contribuito notevolmente alla salvezza in A2 Elite. Anzi i bianconeri di Osimani (pure lui richiesto da club di categoria superiore ma resterà con altro anno di contratto) hanno sfiorato addirittura i playoff mancandoli per un punto.

Già salutato il pivot imolese Mattia Baraccani (nella foto) approdato a Cesena nello scorso mercato di riparazione. Molto probabile che se ne vada anche il laterale Francesco Dentini desiderio di formazioni di A, in tal caso la società lo rimpiazzerebbe con un paio di elementi affidabili provenienti da squadre della zona. L’obiettivo sarà di mantenere prima di tutto la A2 Elite e poi eventualmente migliorare la scorsa stagione secondo un progetto di crescita che la società sta attuando con continuità da una decina di anni. Alcune mosse dipenderanno anche da quale girone sarà inserita la Futsal, la scorsa stagione ha militato in quello B (trasferta più vicina Roma) ossia il maggiormente impegnativo a livello economico e logistico.