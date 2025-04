"Le nostre 10mila canzoni per voi"

Insieme sul palco e nella vita come una coppia inscindibile. Lui è Christian Bianchi 58 anni, nato a Cesenatico, cantautore che festeggia quest’anno i 40 anni con la musica e le canzoni. A soli 15 anni partecipò al cantagiro emiliano romagnolo e nel 1990 arrivò alle finali del festival delle Voci Nuove di Castrocaro Terme. Predilige il rock melodico all’italiana e cantare brani italiani. Alle sue spalle ha anche due dischi. Lei è Marina Lucchi di Rimini, impiegata, 57 anni, con la passione per il canto fin da piccola, complice la mamma Cesira che amava cantare brani d’opera e le vecchie canzoni dagli anni ’30 agli anni ’50. Marina cantava in tutti i cori, da quello della parrocchia alla scuola. Ma solo 15 anni fa prese la decisione di frequentare una scuola di canto cui seguì l’incontro con Christian Bianchi con la doppia scintilla: artistica e amorosa. Hanno creato un affiatatissimo duo e stanno facendo serate in tutta Italia, dai locali da ballo, alle feste di piazza, matrimoni. L’incontro durante una serata alla pizzeria La Coccinella di Savignano sul Rubicone.

Chi decide le canzoni da interpretare sul palco? "Il repertorio a casa lo decidiamo insieme – afferma Christian Bianchi – Poi sul palco l’orchestra la dirigo io. Non abbiamo un copione preciso anche se a farla da padrona è la musica italiana. Bisogna vedere ogni volta il contesto della festa, l’ambiente e il pubblico che abbiamo di fronte".

Quanti brani potete proporre? "In 40 anni ho collezionato un repertorio di 10.000 canzoni e spesso alla sera io e Marina ci divertiamo a farcele chiedere dal pubblico".

Il tipo di brani maggiormente richiesti? "Vanno per la maggiore quelli degli anni ’60 e ’70 e le richieste sono le stesse dei giovani e di chi ha superato gli anta".

Il motivo per cui una donna decide di salire sul palco e iniziare a cantare a 40 anni? "E’ bello cantare per se stessi – aggiunge Marina Lucchi – Poi ci sono i figli da seguire. Sistemato tutto ho deciso che volevo ritagliarmi uno spazio con il canto, la mia passione. Prima ho cantato con alcune orchestre e poi l’incontro con Christian". Qual è il futuro per chi ha 57 anni nel mondo del canto che oggi sembra fatto solo per i giovanissimi dei talent? "Alla mia età si è sicuramente più maturi per trasmettere quelle emozioni che possono essere le stesse dei giovani di 20 anni ma che hanno dalla mia parte l’esperienza della vita".