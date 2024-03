"Le nostre città balneari spaccate in due"

Sono ottanta i professionisti che si sono dati appuntamento al Palazzo del turismo "Primo Grassi" di Cesenatico per la conferenza dedicata all’urbanistica promossa dal Rotary Club Cesenatico Mare con la collaborazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Forlì-Cesena e dell’Ordine dei Geometri. Davanti ad una platea di tecnici provenienti da varie città della Romagna, tra cui anche volti molto noti sul territorio, il professore architetto Ettore Maria Mazzola, considerato tra i massimi esperti internazionali di urbanistica, ha esposto interessanti concetti e spunti di riflessione per architetti, ingegneri e geometri, senza risparmiare critiche proprio ad alcuni architetti che hanno fatto scelte sbagliate di carattere urbanistico e architettonico.

Ad accogliere il relatore è intervenuto lo staff del Rotary Club Cesenatico Mare, con in testa la presidente Lalla Bertolozzi ed il socio architetto Cristian Gori in qualità di moderatore. Sono stati tanti gli argomenti trattati, così come le criticità. In particolare Mazzola ha fatto luce sulla necessità di rivedere i precetti dell’urbanistica funzionalista, che, ha spiegato, come tutti gli "ismi" riguarda una visione personale e ideologica della reale funzionalità, al fine di ricomporre l’organizzazione del territorio mediante il dialogo e l’attenzione con la storicità dei luoghi e l’economia locale. Altrettanto importante è considerata la necessità di recuperare il disegno come strumento per ricomporre la configurazione stessa delle città. Sono tematiche che hanno poi coinvolto in un interessante question time l’intero pubblico, intervenuto con quesiti e puntualizzazioni sui vari argomenti illustrati.

Il relatore ha argomentato così il suo punto di vista: "A mio avviso occorre sempre prendere una posizione e dire nero o bianco, perchè il grigio è ipocrisia. La mia idea di sviluppo urbanistico è fortemente legata all’identità dei luoghi, alle necessità, alle tradizioni e al rispetto delle economie locali, quindi dobbiamo avere anche il coraggio di rimettere in discussione molti "maestri" del secolo scorso, così come certe archistar odierne che, accecate dall’autoreferenzialità e dallo "zeitgeist", ergo dalla "necessità di essere al passo coi tempi", continuano a fare errori".

C’è chi ha puntato il dito sui politici, ma il prof Mazzola ha spiegato che le responsabilità, semmai, vanno ricercate all’interno delle Università, dove si convincono gli studenti di cose sbagliate; anche perché i sindaci e gli amministratori, che non sono esperti della materia, per decidere le proprie scelte si affidano ai loro tecnici esperti o alle Università. "Un certo tipo di architettura io non la riconosco come tale – ha concluso Mazzola – è mera edilizia e potrebbe forse andare bene in Paesi privi di storia e di identità, e non è il nostro caso".

"Sono testimonianze – ha detto l’architetto Gori a margine dell’incontro – di una forte sensibilità verso le problematiche che affliggono anche le nostre città. Evidenziando la peculiarità delle realtà costiere, quali le città balneari in cui viviamo, che risultano essere delle realtà urbane "bipolari", dai forti contrasti tra la dimensione estiva e quella invernale. L’incontro con Mazzola è stato un altro evento culturale di rilievo, che conferma il forte legame tra il Rotary Club Cesenatico Mare con la città e il territorio".