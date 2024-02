Le nostre eccellenze sul red carpet. Da Sanremo ai Grammy Awards il trionfo degli stilisti sammauresi

Oltre alla ‘tuta gold’ c’è di più: basta parafrasare il testo del brano presentato da Mahmood alla 74esima edizione del Festival di Sanremo per raccontare i tanti ‘red carpet’ messi a segno dal distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli in occasione della più nota kermesse della musica italiana. Ma non c’è solo la ‘città dei fiori’: se il teatro Ariston si conferma vetrina d’eccezione per i brand sammauresi, anche altre passerelle illustri hanno acceso i riflettori sulle creazioni dei nostri artigiani, facendole brillare da un capo all’altro del globo. Tornando al festival di Sanremo, la parte del leone l’ha fatta sicuramente Casadei, il brand creato dai coniugi Quinto e Flora nel 1958 e reso celebre dal tacco Blade, sottile e affilato come una lama. Lo indossava, dando prova di indubbia padronanza ed equilibrio anche nello scendere le temute scale dell’Ariston, la cantante salentina Emma Marrone. Durante le cinque serate, l’artista – che gareggiava a Sanremo con il brano ‘Apnea’ – ha alternato le decolleté Superblade, in vari modelli e colori, ai sandali e agli stivali in vernice nera, della stessa linea.

Meno arditi, ma ugualmente eleganti, i modelli indossati da Angela Brambati, voce dei Ricchi e Poveri: anche lei ha optato per le decolleté Geraldine ed Elodie, in vari colori, nelle cinque serate della kermesse.

Un altro colpo di sicuro effetto lo ha segnato Sergio Rossi: la maison ha ‘firmato’, infatti, i sandali indossati dalla co-conduttrice della serata dedicata alle cover, Lorella Cuccarini. Il secondo dei quattro outfit scelti per la serata – un abito nero e voluminoso dell’’architetto della moda’ Gianfranco Ferrè, risalente alla collezione A/I 2000 – era completato da un paio di zeppe vertiginose di Sergio Rossi.

Pollini, storico marchio di calzature, oggi parte del gruppo Aeffe di Alberta Ferretti, è stato scelto invece dal gruppo rock Negramaro in occasione della loro esibizione alla terza serata del Festival.

Non si sono visti a Sanremo, ma sono comparsi in occasione di ben più prestigiose passerelle internazionali i sammauresi Giuseppe Zanotti, Gianvito Rossi e il brand Alevì, creato da Perla Alessandri (erede di Greymar) e Valentina Micchetti. Zanotti ha ‘vestito’ la trionfatrice dei Grammy Awards (gli Oscar della musica statunitense), Taylor Swift, che ha riscritto la storia portando a casa il miglior album dell’anno e superando, così, il record precedentemente detenuto da mostri sacri come Frank Sinatra e Paul Simon. Lady Gaga indossava invece le ‘pump’ denominate ‘Rania’, ricamate con cristalli luccicanti, in occasione del pre-show dedicato al Super Bowl, la finale di football americano che si è celebrata domenica notte a Las Vegas. Ultima, ma non per importanza, l’attrice Demi Moore, che qualche sera fa ha incantato tutti in occasione di una premiere cinematografica: ai suoi piedi, le decolleté di Alevì, interamente made in San Mauro Pascoli.