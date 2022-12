Le note dei clarinetti del Trio Magistrelli tra Mozart e Verdi

Il Trio Magistrelli chiude Clarinettomania Winter a Cesena. Stasera alle 21 nella sala Sozzi del Palazzo del Ridotto il concerto dello stimato trio formato da strumentisti che sono docenti al Conservatorio Verdi di Milano, che si sono perfezionati con Pay, Leister e Kloecker e che hanno suonato in tutto il mondo collaborando con orchestre importanti.

In programma musiche per trio di clarinetti di Haydn con 3 minuetti, di Mozart un Divertimento e alcune Arie dal Don Giovanni e da il Flauto Magico, alcune arie di Verdi da Traviata e in chiusura alcune Danze Klezmer. Ingresso a 5 euro.