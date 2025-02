Le nuove maglie per festeggiare. San Valentino

"Amore mio dai non essere gelosa, se amo il Cavalluccio più di te!". Si ispira proprio al coro della Curva Mare la speciale linea di merchandising ideata dal Cesena in occasione della prossima festa di San Valentino. Già a partire da ieri, al Cesena Fc Store di piazzetta Amendola e nello store online del club, sono in vendita le magliette e gli altri gagdet del Cavalluccio dedicati alla festa degli innamorati. Le nuove t-shirt sono disponibili in versione nera, sul cui fronte è riportata la frase "Amore mio dai non essere geloso", e bianca, con le parole "Amore mio dai non essere gelosa" presenti sul petto, entrambe le versioni si completano poi con la scritta "Se amo il Cavalluccio più di te" inserita sul retro della t-shirt. Protagonisti dello shooting di lancio delle speciali t-shirt del Cavalluccio i tifosissimi bianconeri Chiara Piper e il cantante cesenate Gobbi, che il Cesena Fc ringrazia per la loro disponibilità.