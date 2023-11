Le nuove regole dello sport dilettantistico

Riflettori accesi sulla riforma dello sport e del lavoro sportivo, la ’Riforma Spadafora, entrata in vigore il 1° luglio scorso. Si tiene un convegno, promosso dall’amministrazione comunale e dal Consorzio Romagna Iniziative, domani dalle 18.30 alle 20.30, alla sala conferenze del Club Ippodromo.

Si tratta di un momento pubblico di analisi, a ingresso gratuito, a cui interverranno il l’assessore allo Sport Christian Castorri e il presidente del Consorzio Romagna Iniziative Marco Fabio Rondoni. Gli interventi saranno coordinati da Federico Loda, docente della Scuola regionale dello Sport Veneto, esperto anche per aver assunto incarichi in federazioni sportive nazionali. Saranno affrontate le tematiche sulla riforma del lavoro sportivo, con esempi per le associazioni dilettantistiche.