Le opere d’arte con le barche dei migranti

Nell’ambito delle iniziative sui temi della legalità, dell’inclusione e dell’accoglienza, organizzate dal Secondo Circolo Didattico, le insegnanti Patrizia Gregori e Tiziana Scimone della scuola elementare di Villamarina, hanno coinvolto tre classi quarte in un appuntamento per parlare dei migranti.

Per farlo hanno accompagnato gli scolari al Museo della Marineria, dove fino all’altro giorno era allestita la mostra ’Touroperator’ dell’artista Massimo Sansavini, le cui opere sono state realizzate utilizzando alcune parti delle barche presenti a Lampedusa, impiegate dagli scafisti per il traffico di esseri umani. Le sculture raccontano i singoli naufragi attraverso un Qrcode. Le insegnanti sostengono che nella società moderna, piena di tensioni e di conflitti, è indispensabile educare al rispetto degli altri, al dialogo e al confronto, per fare comprendere che culture diverse sono portatrici di conoscenza, valori e competenze differenti, e che il modello della nostra cultura non è l’unico.

Inoltre, questo è un modo semplice e costruttivo per sensibilizzare i bambini attraverso ogni tipo di arte, dalla pittura alla danza, dalla scrittura alla musica, e al teatro.

Alla giornata hanno preso parte gli insegnanti, che con Patrizia Gregori e Tiziana Scimone, hanno accompagnato le classi: Silvia Randi, Elena Caimmi, Marco Furia, Samanta Magnani, Moira Cascili, Sara Savini e Ginevra Torresi, che nei vari racconti delle opere, della visione del video di raccolta del materiale a Lampedusa, si sono emozionati.

A dare un valore aggiunto sono stati Franco Ronconi, referente dell’associazione Libera di Forlì-Cesena, con il quale si è parlato di legalità, e dello stesso artista Massimo Sansavini, che ha interagito con i bambini, incuriositi e sensibili a tali tematiche e attenti nell’ascoltare i racconti di tali viaggi della speranza di tanta gente in cerca di un futuro migliore. Sansavini lancia un segnale di speranza: "Dagli studenti più piccoli emerge un’attenzione e una sensibilità, su un argomento così complesso. che fa ben sperare per un futuro migliore".

La scuola elementare di Villamarina si conferma come una realtà educativa molto sensibile alle tematiche attuali. Nello scorso anno scolastico c’è stata l’importante collaborazione dei bambini delle terze delle sezioni A, B e C, al video del brano scritto sui migranti titolato ’Il lamento del mare’ della cantautrice e insegnante Tiziana Scimone, che in giugno ha presentato il video all’inaugurazione della mostra ’Touroperator’, che ha riscosso grande interesse di pubblico e di critica, con migliaia di visitatori. E’ un modo intelligente per avvicinare anche i giovanissimi a questi temi.