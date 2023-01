Le opere d’arte in giro per la città sono regali per chi le trova

Anche a Cesena la notte della befana è all’insegna dell’arte e della generosità. Vari artisti romagnoli e cesenati hanno infatti deciso di aderire all’iniziativa spontanea ’Arte in dono’.

Nello specifico, il progetto consiste nel ’libererare’ le proprie opere in giro per la città, come regali per chi le troverà per strada e vorrà farle proprie.

Insieme a Cesena, anche Forlì, Sarsina e Pinarella saranno protagoniste dell’originale caccia artistica.

L’idea è dell’artista cesenate Fabiola Cuccagna sulla scia di quanto accade annualmente per Natale a Padova, grazie al noto e stimato artista Kenny Random, che ha dato il benestare all’evento dell’Epifania.

Tra gli artisti che hanno aderito alla manifestazione ci sono numerosi romagnoli: a Cesena, oltre a Fabiola Cuccagna, anche Piero Romagnoli, Filippo Tommaselli, Gabriella Fermani, Luisella Ceredi, Angela Faraoni.

"L’intento degli artisti che aderiscono all’iniziativa – spiegano gli ideatori - è diffondere arte, creatività e bellezza, invitare a gesti di generosità che non hanno effetti collaterali e stimolare alla curiosità. Chi troverà i doni liberati potrà tenerseli, ma invitiamo coloro che li trovano a fare anche della loro vita un’opera d’ arte".

Si tratta di un’occasione inedita per festegiare il passaggio della befana, ma soprattutto un momento per rendere l’arte fruibile a tutti. Le opere intendono rappresentare una fonte di stimoli per coloro che decideranno di tenerle con sè e si lasceranno contagiare dalla creatività e dalla suggestione. Ma soprattutto, un invito all’altruismo e alla cortesia in un momento in cui ce n’è particolare bisogno.

Attenzione, dunque, durante le passeggiate in centro perchè, in questo caso, l’arte è davvero sotto gli occhi di tutti.