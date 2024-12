Le opere di Pasini e di Silvano in mostra fino al 6 gennaio

Sabato scorso, 7 dicembre, alla presenza delle autorità, nelle antiche sale, gremite di pubblico, a Palazzo del Capitano di via Fiorentina, 38, a Bagno di Romagna, si è svolta la cerimonia per l’inaugurazione della mostra "Il silenzio della natura. Gli Oli di Pasini, le grafiti di Silvano". La mostra artistica, cui hanno presenziato il sindaco del Comune di Bagno di Romagna Enrico Spighi e l’assessora alla Cultura Silvia Alessandrini, fa parte della rassegna "Bagno d’Arte 2024", promossa dal Comune termale d’Alto Savio.

"L’importanza dei due Maestri cesenati, che vantano una lunghissima e gloriosa carriera artistica – sottolinea l’assessora Alessandrini –, ha richiamato infatti un numero ragguardevole di visitatori, collezionisti, artisti, appassionati. La mostra, promossa dal Comune di Bagno di Romagna e curata da Francesca Caldari, ha incantato i presenti. Con opere per lo più di grande formato, la rassegna indaga la natura con gli occhi di due grandi autori. In esposizione nature morte e paesaggi, scelti fra l’ultima e più recente produzione artistica dei due artisti".

L’arte di Ugo Pasini e di Silvano si potrà ammirare fino al 6 gennaio 2025, oltre che a Palazzo del Capitano, in una suggestiva e coinvolgente mostra itinerante, che fluisce anche nelle sale del Cenacolo Santa Lucia di via Santa Lucia, dell’hotel Tosco Romagnolo di piazza Dante Alighieri, delle Terme di Santa Agnese di via Fiorentina, del Ròseo Euroterme Wellness Resort di via Lungosavio, tutte location situate nel borgo di Bagno di Romagna.

L’ingresso è gratuito. Per informazioni: francescacaldari@libero.it

gi. mo.