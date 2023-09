Le opere di Pollini all’Officina dell’arte

Questa mattina alle 10.30, all’Officina dell’Arte a Case Frini sono previsti un incontro e l’apertura della mostra "L’arte rivelata. Pier Paolo Pollini (Cesena, 1939 – 2012)". Dell’artista cesenate è contemplata l’esposizione di pitture e sculture, tra le quali il grande cilindro in lamiera zincata intitolato Cosmogonia, dipinto nel 1987. L’iniziativa intende contribuire alla conoscenza dell’opera di un artista certamente singolare nel panorama artistico cesenate del secondo ‘900 e d’inizio duemila. Fin dall’inizio, infatti, Pollini ha svolto un lavoro appartato di ricerca delle forme espressive a lui più consone per rendere in immagini l’invisibile.

La selezione dei dipinti esposti in Officina rimanda al periodo di maggior notorietà di un Pollini attratto dalla grande lezione del surrealismo storico, ma non mancano esemplari degli esordi e dell’ultima produzione nella quale l’artista sviluppa personali esperienze sulla materia e sul colore. Interverranno con testimonianze e commenti critici Angelo Fusconi, Tarcisio Pollini, Daniele Vaienti e Orlando Piraccini. L’incontro è da considerare la prosecuzione della giornata di apertura dell’anno accademico dell’UTE (Università della Terza Età) di Cesena dedicata proprio al ricordo di Pier Paolo Pollini che si è tenuta ieri. Le opere dell’artista cesenate resteranno in visione presso l’Officina dell’Arte fino all’8 ottobre 2023, su prenotazione telefonando al 338.8501051. Oggi alle 17, alla Chiesa di Sant’Agostino, inaugurazione della mostra ’Arnaldo Gallinucci. La pittura del silenzio’.