Le opere pop di Ceccarelli conquistano la galleria d’arte

È stata un successo l’inaugurazione della mostra "Love your world!" di Maurizio Ceccarelli, allestita nella Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci". L’esposizione, curata da Francesca Caldari e promossa dal Comune, si articola in una trentina di opere, tra dipinti e sculture, accomunati non solo dalle scelte tonali vivaci e dai richiami Pop, ma soprattutto dalla poetica che sottintende la creazione, quella di "educare" lo spettatore. L’allestimento di taglio museale, con opere di grande richiamo rivolte verso l’esterno della galleria, ha catturato fin subito l’attenzione delm pubblico. Al taglio del nastro sono intervenuti il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessore alla cultura Emanuela Pedulli, i quali hanno molto apprezzato il valore artistico delle opere presentate anche le tematiche affrontate dall’artista, il quale in ogni creazione inserisce chiari messaggi, volti a sensibilizzare lo spettatore in direzione di comportamenti più consapevoli. La vivacità dei colori e l’utilizzo di una tecnica molto originale e personale, costituiscono il mezzo con cui Ceccarelli comunica l’importanza di preservare il nostro pianeta e tutte le creature che lo abitano. Il titolo imperativo della mostra anticipa i contenuti e il messaggio che l’artista vuole lasciare indelebile e impresso sui visitatori. È un messaggio forte e di impatto, come lo sono appunto i colori accesi delle sue opere. "Love your world!" rimarrà allestita alla Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci" di Cesenatico sino al 16 luglio ed è visitabile sino all’11 giugno il sabato e la domenica, dal 17 giugno in poi tutti i giorni.

g.m.