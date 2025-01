‘Le parole di Asc’, domani l’incontro in biblioteca

Si terrà domani nell’aula magna della biblioteca Malatestiana con inizio alle 9.30, l’incontro ‘Le parole di Asc: abbiamo diritto alla Pace’ giunto alla sua seconda edizione. L’iniziativa è organizzata da Asc - Arci Servizio Civile Cesena aps, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cesena, in occasione del 77° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata il 10 dicembre 1948. L’incontro aperto alla partecipazione degli operatori volontari del servizio civile universale e regionale attualmente in servizio nei progetti di Asc Cesena rappresenta un momento di riflessione a 360 gradi su questi temi.

Inoltre sono previsti gli interventi di: Cristina Lentini, Centro per la Pace di Cesena; Domenico Palazzi, operatore dell’Asp di Cesena Valle Savio; Giorgia Macrelli, assessora alle politiche giovanili, pace e solidarietà del Comune di Cesena; Rosario Lerro, presidente nazionale Arci Servizio Civile Aps. L’incontro sarà coordinato da Francesca Di Chio dello staff di Asc Cesena.

L’iniziativa cade anche in concomitanza con l’apertura del nuovo bando di servizio civile universale che dà la possibilità ad oltre 60.000 giovani nel nostro Paese di fare questa esperienza formativa, educativa e al servizio delle comunità. Si possono presentare le domande di partecipazione entro il 18 febbraio 2025.