Le parole di moda dalla A alla Z

Ecco dalla A alla Z le parole più usate dagli adolescenti:

A di Amio, significa amore. Una parola che è diventata un tormento su tik tok.

B di Broski, più colloquiale di Bro, che significa fratello (da brother in inglese) o amico.

C di Crush, significa avere una cotta per qualcuno.

D di Droppare, dal verbo inglese ‘to drop’ che significa far cadere: viene usato ad esempio per annunciare che non si segue più una serie tivù. E di Eskere, (derivazione da ’rap’ e ’tra’ americano) significa ‘facciamolo’ o ‘prendiamolo’.

F per Flexare, deriva da Flex, significa vantarsi.

G per Ghostare (dal termine inglese ‘ghost’ che significa fantasma) si usa quando qualcuno ti ha dato buca a un appuntamento o non ti risponde sui social.

H come Hype, indica una grande aspettativa. I come

I come Illegale, per indicare che una persona è così bella da sembrare fuorilegge.

K per Killare, dall’inglese ‘to kill’ che significa uccidere: si usa quando si gioca a un videogame.

N di Nabbo o Niubbo, che indica un giocatore inesperto

P di Pieno, quando non se ne può più.

P di Pov, che significa Point of View, punto di vista, collegato ai video di successo su tik tok, quando qualcuno si immedesima in qualcun altro.

S di Swag, significa ’avere stile’.

T di Top, fantastico, meraviglioso, in riferimento a persone o cose.

Z di Zio, è un modo di chiamarsi, per indicare una persona di cui si ha stima. Potrebbe essere l’equivalente di Bro o Broski.