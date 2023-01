Le parrocchie pronte per la Festa della Pace

La parrocchie di Savignano sul Rubicone organizzano sabato la ’Festa della Pace’ per i ragazzi in special modo dell’Azione Cattolica, scout e catechismo. Il ritrovo è alle 14.30. I punti di ritrovo per i bambini di 1ª e 2ª elementare è davanti alla collegiata di Santa Lucia; per quelli di 3ª e 4ª davanti alla chiesa di Castelvecchio; 5ª elementare e scuole medie inferiori davanti alla chiesa del Cesare. Ci saranno diverse attività e occorre portare lo zainetto con acqua e merenda. Tre percorsi diversi con la conclusione alle 18 a Santa Lucia con la messa.