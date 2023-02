Le parrucchiere Franca e Roberta amiche al lavoro

Due imprenditrici molto conosciute in riviera, tagliano il traguardo dei 30 e 50 anni di attività. Sono Roberta Falzaresi, proprietaria del salone in via Fiorentini nel centro di Cesenatico, e la storica parrucchiera Franca Martini. È la storia di un’amicizia nata nel secolo scorso e col tempo cresciuta. Franca iniziò a lavorare a undici anni nel salone della parrucchiera Carla e a soli 19 anni, nel 1972, ha aperto il negozio che portava il suo nome in viale Roma. Nel 1990 Franca ha assunto una giovane lavorante, Roberta Falzaresi, che tre anni dopo, nel ’93, divenne socia. Nel 2000 Franca e Roberta si trasferirono in via Fiorentini, dove dal 2006 Roberta Falzaresi è rimasta da sola a condurre l’attività, mentre Franca si è dedicata ad un’altra avventura imprenditoriale, rilevando per un periodo la gestione del ristorante ’La Cantina del porto’, ma senza mai dimenticare il suo primo lavoro: "Mi sono voluta rimettere in gioco, per una nuova sfida professionale, anche se soltanto per una parentesi, tant’è che oggi, a cinquant’anni da quando ho aperto il mio salone, mi cercano in parecchi. Ho lavorato una vita e sono contenta, perchè ho formato molte professioniste e con Roberta ho avuto tante soddisfazioni. È stata un’avventura bellissima, in cui il mestiere si è evoluto nella continuità, basti pensare che un tempo non si lavorava su appuntamento e sino al 1994 all’interno delle attività commerciali era consentito fumare; oggi è un altro mondo".

Roberta Falzaresi che festeggia trent’anni di attività in proprio, ha voluto la maestra e amica Franca per condividere questo importante traguardo: "Io ho creduto in me stessa, amo questo lavoro, ma se sono qui il merito è di Franca, che mi ha sempre dato grande fiducia. Assieme abbiamo servito e conosciuto migliaia di clienti, che un tempo ritagliavano le foto delle riviste per farci vedere il taglio desiderato, mentre oggi vengono con lo smartphone e ci fanno vedere la foto. Assieme abbiamo riso e pianto, condividendo veramente tanto".

Fra gli aneddoti di Franca e Roberta, ve ne sono di tragicomici: "Una vecchia cliente aveva il vizio di sottrarre le caramelle che offrivamo e di metterle nella tasca della pelliccia, ma un giorno si è sbagliata, le ha messe nella pelliccia di un’altra donna, che quando è venuta a pagare ha cosparso il pavimento di caramelle. Un altro momento indimenticabile è stato quando una cliente piuttosto robusta è andata in bagno e dopo un’ora che non usciva siamo andati a controllare e lei ci ha chiesto di sollevarla perchè non riusciva a rimettersi in piedi. Questo è un lavoro meraviglioso perchè fai amicizia con tante donne, ma occorre essere anche psicologi, confessori e confidenti".

Giacomo Mascellani