Le ’Patenti del pedone’ ai protagonisti dell’Alveare

L’Amministrazione comunale di Bagno di Romagna ha consegnato le ’Patenti del pedone’ ai ragazzi e alle ragazze che frequentano il Centro socio-occupazionale, gestito dalla cooperativa sociale ’L’Alveare’ di San Piero in Bagno. Un encomiabile progetto socio-educativo, importante e utile per la quotidianità e la sicurezza stradale, decisamente necessaria e indispensabile per ogni cittadino.

Scrive ai cittadini il sindaco Marco Baccini, su quella lodevole iniziativa, riguardante la sicurezza stradale specie per i pedoni: "Condivido con Voi il bel momento quando in sala Consiliare del municipio a palazzo Pesarini di San Piero abbiamo accolto le ragazze e i ragazzi del Centro socio-occupazionale, gestito dalla cooperativa sociale ’L’Alveare’, accompagnati da Silvia e Jessica. L’incontro ha rappresentato la conclusione del progetto di educazione stradale, condotto dalla nostra Polizia Locale, insieme alla quale abbiamo consegnato la ’Patente del Pedone Consapevole’ a Giacomo, Sara, Laura, Chiara, Carmen e Roberta".

Aggiunge, poi il primo cittadino di Bagno: "Dopo la consegna, abbiamo trascorso un momento insieme, con la condivisione del pasto che abbiamo organizzato per loro. Questa condivisione ci consente di informare la cittadinanza sull’importanza del Centro socio-occupazionale gestito dall’Alveare, che rappresenta un’importante servizio di vicinanza, sostegno e valorizzazione dei nostri ragazzi, oltre che un motivo di orgoglio per la sensibilità della nostra Comunità".