Le pescherie in protesta: "Fate sostare i clienti"

di Giacomo Mascellani

"Dateci degli orari per poter far circolare temporaneamente i clienti, perchè diversamente qui il commercio al dettaglio diventa impossibile".

È questa la richiesta avanzata da alcuni commercianti della filiera ittica presenti nell’area mercatale, dove oltre ai grossisti ci sono aziende al dettaglio che vendono a clienti residenti nella nostra provincia di Forlì-Cesena e anche provenienti da città lontane.

Siamo sull’asta di Ponente del porto canale di Cesenatico, in una zona dove attorno al Mercato ittico comunale, uno dei più importanti all’Alto e Medio Adriatico, si sono sviluppate fiorenti attività economiche che esportano il pesce fresco pescato dalle 80 imbarcazioni della flotta cesenaticense e hanno importanti attività di compravendita di prodotti ittici in tutta Italia e all’estero. Recentemente, per rendere più sicure le operazioni di sbarco e l’attività dei grossi mezzi sui quali vengono caricati il pesce, le cozze, le vongole ed altri prodotti, il Comune e la Capitaneria di porto hanno regolamentato l’accesso, consentendo in alcune zone ed in determinati orari, l’accesso esclusivamente agli addetti ai lavori. Oltre alla segnaletica verticale ed orizzontale, sono stati individuati dei varchi, dove sono stati installati dei cancelli, costituiti da sbarre che in alcune fasce orarie si alzano solo per coloro che hanno il pass per entrare. La sicurezza è aumentata e le regole imposte seguono delle motivazioni specifiche, tuttavia le sbarre hanno finito per penalizzare alcune aziende che lavorano e commerciano il pesce anche al dettaglio.

Per questo si leva una protesta che tuttavia è anche una proposta, di cui si fa portavoce Gioele Perrucci della ditta Giò Maredivia Carlo Matteucci: "Da quando sono state installate le sbarre abbiamo avuto dei contraccolpi e siamo penalizzati nella nostra attività. Noi serviamo molte famiglie e appassionati di ricette marinare, sia residenti in zona che provenienti da fuori regione, ma le limitazioni all’accesso finiscono per rendere difficile il lavoro al dettaglio. Recentemente una famiglia di Milano, nostri clienti fissi per l’acquisto del pesce fresco, è stata multata due volte perchè aveva parcheggiato in zona non consentita, per il tempo strettamente necessario a caricare nell’auto le cassette del pesce. Siamo del settore e comprendiamo la necessità di regolamentare gli accessi dove prima tutti entravano in qualsiasi orario, tuttavia a nostro avviso è possibile concedere ai clienti la possibilità di sostare per acquistare il pesce in determinate fasce orarie; è una questione di buon senso sulla quale il Comune può venirci incontro".