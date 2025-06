"Le piste ciclabili vanno migliorate e ampliate"

Samuele Pascucci (nella foto) 45 anni di Gambettola ha aderito al progetto Bike to work.

Pascucci dove lavora?

"Lavoro in Comune a Cesena, all’ufficio edilizia, sono architetto".

E quanti chilometri fa ogni giorno per andare al lavoro in bici?

"Percorro circa dieci chilometri all’andata e dieci al ritorno".

Non è faticoso prima di una giornata in ufficio?

"Ho una bici con la pedalata assistita, che mi permette di non arrivare sudato al lavoro e di non fare troppa fatica. Sono spronato, un po’ dall’incentivo economico, ma anche dal senso ecologico".

In concreto quanto guadagna?

"Da febbraio a giugno (in cinque mesi) ho guadagnato almeno 150 euro. Andando avanti con i mesi più caldi, il guadagno aumenta perché la bici la uso quasi tutti i giorni e arrivo a 50 euro al mese".

Secondo lei dovrebbero alzare l’incentivo per spronare più persone?

"Secondo me non è importante alzare la cifra che si guadagna, ma è importante non interrompere il progetto".

A che ora parte di casa?

"Devo essere al lavoro tra le 7.30 e le 8.30, e parto di casa alle 7.40. Arrivo in ufficio alle 8".

Non perde troppo tempo con la bici? "In realtà no. Impiego 50 minuti in tutto, e, in macchina, perdo più tempo. Specie se parcheggio gratuitamente lontano dal centro".

Come funziona il calcolo dei chilometri?

"È in automatico. L’App ti calcola i km fatti ogni giorno e te li registra, in questo modo ti vengono rimborsati i km".

Il progetto sarebbe da migliorare?

"Il mio consiglio è che le piste ciclabili devono essere migliorate e ampliate. Da Gambettola percorro un tratto che non è in sicurezza ed è pericoloso: è nella via Violetti. Se ci fosse una rete ciclabile completa si metterebbero in moto più persone. Anche solo il fatto di non sapere dove mettere la bici quando arrivi al lavoro è un deterrente. Anni fa la lasciai in un parcheggio non custodito e la ritrovai danneggiata. E alcuni miei colleghi hanno subito un tentativo di furto di bici".