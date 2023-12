Le Poste finiscono in divieto di sosta, richiamo del sindaco

Le poste in divieto di sosta. Nei giorni scorsi sono state notate numerose auto con il logo di Poste Italiane, parcheggiate in piazza Pisacane (foto) dove c’è la sede delle Poste. Molti cittadini hanno fatto segnalazioni in Comune e pubblicato foto inequivocabili. La protesta è montata ed il sindaco Gozzoli ha dato una bacchettata a Poste Italiane: se il fatto si ripete scatteranno le multe. Il primo cittadino ha informato il direttore dell’utilizzo improprio della piazza da parte di alcuni operatori che stavano effettuando delle pulizie ad alcuni mezzi. Da quando è arrivato il richiamo, non ci sono più soste abusive.