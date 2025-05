Le Poste ’tagliano’ le spedizioni: "Chiuso il centro di smistamento"

Rammarico e proteste tra le aziende cesenati, soprattutto quelle editoriali, che veicolano i prodotti ai propri abbonati attraverso Poste Italiane. La contrapposizione è iniziata già un anno fa ed oggi s’inasprisce a causa di ulteriori misure che concentrano a Forlì e a Bologna, a scapito di Cesena che ha chiuso il proprio centro di accettazione, le spedizioni caratterizzate da grandi numeri. A dare il via alla protesta, anche vibrata, è stato in questi giorni l’editore de "Il Ponte Vecchio", titolare delle testate "Romagna Arte e Storia" (240 abbonati per 3 numeri all’anno), "La parola" (270 abbonati per 9 numeri all’anno) e "Confini" (150 abbonati per 3 numeri all’anno).

"E’ già da un anno, con l’evidente aggravio dei costi e dei tempi, che portiamo i nostri giornali a Forlì poiché l’Ufficio Postale di Cesena non accetta più le spedizioni sugli alti numeri - afferma Marzio Casalini -, ma a questo, già mal digerito, in questi giorni si è aggiunta un richiesta di sottoscrizione di un contratto nel quale è inserito che siamo noi a richiedere il servizio in questa formula. La beffa oltre al danno. Ero pronto a denunciare Poste Italiane che, sulla carta, dovrebbero fornire un servizio pubblico efficiente, ma hanno accettato di cambiare la formula rinunciando ad attribuire a noi un cambiamento che ci nuoce soltanto. Il problema però resta".

Il costo della consegna dei periodici da Cesena a Forlì è, infatti, a carico delle aziende editoriali anche se della gestione dei corrieri se ne occupa Poste Italiane. Che, comunque, accetta solo invii per i quali l’accorpamento delle zone di indirizzo è già stato predisposto dalle aziende. "Fatti i conti preferiamo consegnarle direttamente noi a Forlì - aggiunge Casalini -, risparmiamo un po’ in danaro ma è pur vero che perdiamo come minimo una mattinata". E, ci sta, la stoccata finale: "Cosa ci sta a fare la provincia bifronte se, come anche nel caso della Motorizzazione Civile, si concentrano a Forlì servizi prima presenti sui due territori?".

Si prepara ad affrontare una ulteriore complicazione il settimanale diocesano "Corriere Cesenate", stampato a Loreto, che comprende anche le edizioni di Faenza e Ravenna. Settecento chilogrammi di carta in spedizione ogni settimana che dal prossimo numero (in uscita mercoledì) non potrà più fare capo neppure a Forlì e a Ravenna: sarà Bologna il centro di smistamento per i suoi ottomila abbonamenti. "Un aggravio di costo per la nostra gestione - chiarisce il direttore Francesco Zanotti - che si aggira sul 10 per cento. Purtroppo va ad aggiungersi ad altri costi fissi, mentre gli introiti variabili non crescono". Si parla di almeno 56 mila euro all’anno (46 numeri), aggravati da tariffe interprovinciali, che diventeranno quasi 62.000. Ma almeno il servizio è efficiente? "Non sempre - ammette Zanotti - . Abbonati che si lamentano perché il giornale arriva quando già è superato ce ne sono. Da parte nostra cerchiamo sempre di tenere conto dei giorni lavorativi di Poste Italiane, qualche volta anticipando la chiusura del giornale". "Dipende dai momenti. I numeri di novembre, consegnati all’inizio del mese - denuncia Marzio Casalini -, spesso arrivano a inizio gennaio".