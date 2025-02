Le previsioni dell’IA. Bianconeri nei playoff

L’intelligenza artificiale, secondo la classifica aggiornata al momento sul portale PianetaSerieB, ha cambiato i responsi di qualche tempo fa sia in vetta, per la promozione in A, che in coda, retrocessione in C, smentendo anche in maniera netta la classifica attuale. Il Cesena al momento realmente in zona playoff in settima posizione a pari merito col Bari a quota 33 punti resterà in zona spareggi ma come ottava classificata, quindi sarà da playoff. In vetta direttamente in A secondo l’intelligenza artificiale andranno l’attuale capolista Sassuolo e lo Spezia (ora terzo), finale playoff invece tra il Pisa (ora secondo) e la Cremonese (quarta) con successo dei toscani che obbligherebbero i grigiorossi per la seconda stagione di fila a perdere una finalissima. Verrebbero quindi disputati i playoff, i punti di distacco tra i toscani e i lombardi sarebbero otto quando per evitare gli spareggi ne occorrerebbero almeno quattordici. Nei mesi quindi i responsi dell’intelligenza artificiale sono stati diversi, mutata anche la posizione della Sampdoria, per i doriani sarà salvezza. In fondo alla classifica invece secondo il super computer dovranno lasciare la cadetteria Cosenza, Frosinone (sarebbe nel caso la seconda retrocessione di fila) e il Sudtirol mentre nella finale playout la Carrarese verrebbe sconfitta nel doppio incontro dalla Salernitana che così resterebbe in B. Tutto questo per quanto può valere una graduatoria per l’intelligenza artificiale, al momento prendiamolo come esercizio di curiosità, di previsione. Va comunque ricordato che in stagione il super computer ha già cambiato i verdetti in alcune situazioni, l’unica costante è che il Cesena continua a restare in zona playoff, al settimo posto secondo le considerazioni fatte a fine ottobre quando Sassuolo e Palermo venivano pronosticate direttamente in serie A insieme alla Sampdoria dopo avere battuto la Cremonese che comunque sia in ogni valutazione artificiale viene sempre vista sconfitta. In C direttamente erano pronosticate Juve Stabia, Carrarese e Mantova oltre al Catanzaro ko con il Cosenza nella finale playout. Ma anche per l’intelligenza artificiale è cambiato tutto tranne che il Cesena, previsto sempre nei playoff.