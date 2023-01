Le previsioni e la barba di Sant’Antonio

di Gabriele Papi

C’erano una volta le calende. Non le favole, ma i pronostici, le previsioni metereologiche del tempo che fu nella nostra civiltà contadina, fino al 1900. Bella la storia della parola calenda che, sia nel nostro dialetto sia in italiano, viene direttamente dal latino “calendae”, che significa il primo giorno del mese (da qui nasce il calendario). Di queste empiriche previsioni del tempo, frutto di antiche tradizioni orali, abbiamo gustose tracce documentarie d’ambito culturale romagnolo. Ad esempio in “Pratica Agraria”, trattato d’agricoltura del riminese Giovanni Battarra, pubblicato in forma definitiva a Cesena dal tipografo cesenate “Gregorio Biasini all’insegna di Pallade”, nel 1782. E nella succosa indagine “Usi e pregiudizi dei contadini della Romagna” del forlivese Michele Placucci, pubblicata nel 1818.Con altri echi di stampi che giungono sino ai primo 1900, almeno. Ecco un esempio di queste calende- previsioni meteorologiche, sempre tenendo presente che la tradizione orale, come anche le parlate romagnole, ha declinazioni a seconda dei luoghi e dei borghi pur nel segno d’un comune tema conduttore. I nostri antenati, ad esempio, strologavano così il tempo che farà. Gennaio avrebbe avuto le caratteristiche del primo giorno di quel mese, febbraio avrebbe avute quelle del secondo giorno, marzo quello del terzo e così via sino a dicembre, le cui previsioni sarebbero state date dal giorno 12, vigilia del 13 dicembre giorno di Santa Lucia (il giorno più corto che ci sia): fino al 1582, data della riforma del calendario ancora oggi vigente, l’anno solare risultava nel tempo irregolare e più corto di alcuni giorni rispetto la reale rotazione mensile del sole. Certo, oggi possiamo anche sorridere di quelle nostre antiche credenze contadine: ma non è il caso di sorridere poi troppo, visto che in questi nostri tempi ultramoderni c’è non poca gente che crede alle fake news, alle “bufale”, quelle pericolose, che impestano il Far Web (la “bufala” è una notizia infondata, cosiddetta perché un tempo i bufali addomesticati venivano tirati per il naso, con anello e corda). Tornando a ieri, anche i proverbi segnavano il tempo. Come “S. Antonio (17 gennaio) dalla barba bianca”, poichè in passato nevicava quasi sempre in quei giorni. Lo dimostra la bella foto (che ripubblichiamo) del 1926, anteprima del nevone del 1929 poi superato in eccezionalità dal recente nevone d’ undici anni fa. Era il 31 gennaio 2012 quando la bianca visitatrice (così i cronisti dell’800 definivano poeticamente la neve) cominciò a cadere su Cesena e la Romagna, continuando poi a mulinare senza tregua fino al 12 febbraio (con un pausa il giorno 8): un metro e mezzo di neve in città, il doppio in Appennino. A ricordarci - in questi nostri tempi di mutamenti climatici- la formidabile risposta che il grande Giacomo Leopardi mette in bocca alla Natura in immaginario dialogo con un marinaio giramondo che cercava un luogo naturalmente quieto. Disse dunque la Natura: “immaginavi tu, uomo, che il mondo fosse fatto per causa vostra?... Se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei” (da “Operette Morali, Dialogo della Natura e di un Islandese”, di Giacomo Leopardi).