"Le priorità sono il lavoro e lo sviluppo economico"

Domani sera alle 20.30, a Teatro Garibaldi a S. Piero, la lista civica ’Visione Comune’, con candidato sindaco Enrico Spighi, vicesindaco uscente nella Giunta presieduta per 10 anni da Marco Baccini, presenterà al pubblico i propri candidati consiglieri comunali e il programma di mandato per le elezioni dell’8 e 9 giugno. L’incontro sarà replicato mercoledì alle 20.30 a Palazzo del Capitano a Bagno. "Sono stati due mesi di lavoro intenso, con umiltà e fra la gente – commenta Spighi –. Mesi in cui abbiamo voluto nuovamente consolidare il nostro modello di inclusione: aprirci alla cittadinanza prima, con i gruppi di lavoro tematici, e con il primo giro per il territorio in cui abbiamo raccontato e rendicontato il lavoro svolto fino ad oggi, ascoltando le esigenze e le idee con cui proiettarci verso il futuro". Prosegue Spighi: "Domani presenteremo una squadra composta da un mix di esperienza e novità, con lo stimolo a proseguire un percorso volto anche a coinvolgere nuovi cittadini, soprattutto giovani, nell’impegno dell’Amministrazione comunale".

Sottolinea, a conclusione, Spighi: "Grande attenzione verrà rivolta ai temi dello sviluppo e del lavoro, soprattutto nell’ottica di favorire una crescita sostenibile, tanto sul piano ambientale quanto su quello sociale, dell’intero territorio. Un programma che fa leva sui punti di eccellenza del nostro tessuto economico: dal termalismo fino ai settori tecnologicamente più avanzati della nostra industria, senza dimenticare la fitta rete di artigiani, commercianti e impiegati e i numerosi agricoltori".

gi. mo.