Le promesse della musica indie Clavdio e Gobbi a Cesenatico

Il ritorno dei live al teatro comunale di Cesenatico è caratterizzato dall’esibizione di due giovani promesse indie tanto seguite dai giovani. L’appuntamento è venerdì sera alle 21, quando sul palco si esibirà Clavdio, che vanta oltre 11milioni di ascolti su Spotify con "Cuore"; e Gobbi, giovane artista cesenate, il quale in apertura di serata presenterà il suo inno d’amore a Cesena.

Il tratto inconfondibile di Clavdio, all’anagrafe Claudio Rossetti, è una voce calda e intensa, che unisce melodia e testi profondi. Nato da padre italiano e madre capoverdiana, originario di un quartiere popolare di Roma, ha messo la V nel proprio nome d’arte per rimarcare la provenienza dalla capitale di cui è orgoglioso. L’ultimo album pubblicato è "Guerra Fredda", dopo il disco d’esordio "Togliatti Boulevard". Clavdio ha iniziato a fare musica sin da giovanissimo, ed il successo è arrivato nel 2018 proprio con il singolo "Cuore", a lungo trasmesso nelle più importanti emittenti italiane. Gli altri successi singoli sono "Ricordi" e "Nacchere".

Gobbi è invece un artista di Cesena, trasferitosi a Milano nel 2016 per formarsi professionalmente nella musica e nel canto; già nell’anno successivo, il 2017, ha fatto il suo esordio come cantautore e tra il 2019 e il 2020 ha inciso diversi brani, tra cui "Bologna Merda", "Natale" e "Falene". Di recente ha affinato la sua linea poetica, con dosi di ironia e sensibilità. Nel marzo 2022 ha pubblicato il singolo "Una Tenda" e si è esibito in tour, aprendo poi lo scorso settembre i concerti di Tony Hadley, cantante dei mitici Spandau Ballet. Biglietti a 15 euro in platea e palchi (10 nel loggione), acquistabili online su dice.fm o la sera del concerto al botteghino.

